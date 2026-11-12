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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
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Galatasaray, Samsunspor altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Baran Türker'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği genç futbolcunun transferinde sarı-kırmızılıların sunduğu proje belirleyici oldu. Baran Türker'in babası Metin Türker, transferin perde arkasını anlattı.

  • Galatasaray, Samsunspor altyapısında 4,5 yıldır forma giyen ve U16 Milli Takımı'nda görev yapan 16 yaşındaki Baran Türker ile sözleşme imzaladı.
  • Baran Türker, 18 yaşına kadar Galatasaray forması giyecek.
  • Genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş da girişimde bulundu; ailenin tercihi Galatasaray'ın yaklaşımı ve projesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpten yana oldu.

Galatasaray, geleceğe yönelik transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor altyapısında 4,5 yıldır forma giyen ve U16 Milli Takımı'nda da görev yapan 16 yaşındaki Baran Türker ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu öğrenilirken, ailesinin tercihi Galatasaray oldu.

TRANSFER 10 GÜNDE TAMAMLANDI

Baran Türker'in babası Metin Türker, transfer sürecinin Samsunspor ile Galatasaray arasında yaklaşık 10 gün sürdüğünü belirtti. İki kulübün anlaşmaya vardığını açıklayan Türker, "Oğlum Baran, 4,5 yıldır Samsunspor altyapısında forma giyiyordu ve U16 takımında mücadele ediyordu. Transfer süreci Samsunspor ile Galatasaray arasında yaklaşık 10 gün sürdü. Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalandı. Baran, 18 yaşına kadar Galatasaray forması giyecek" dedi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ

Genç futbolcunun transferi için üç büyük kulübün de girişimde bulunduğunu belirten Metin Türker, Galatasaray'ı tercih etmelerinin nedenini açıkladı. Türker, "Süreç boyunca Türkiye'nin üç büyük kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Baran'ı kadrosuna katmak istedi. Ancak Galatasaray'ın yaklaşımı ve sunduğu proje daha ağır bastığı için tercihimizi sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandık ve imzayı attık" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM KAMPINDAN YENİ DÖNDÜ

Samsunspor altyapısında yetişen Baran Türker, U15 ve U16 Milli Takımlarında da forma giydi. Son olarak U16 Milli Takımı'nın Portekiz'in başkenti Lizbon'daki kampına katılan genç futbolcu, kampın ardından Türkiye'ye döndü.

Oğlunun milli takım kariyerine ilişkin de konuşan Metin Türker, "Baran, U15 ve U16 milli takım formalarını giydi, giymeye de devam ediyor. Son olarak U16 Milli Takımımızın Portekiz'deki Lizbon kampında yer alıyordu ve kamptan yeni döndü. Gelişimini hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sürdürmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

Okan buruk seni harcar aslanım. boşuna heveslenme

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