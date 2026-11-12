Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

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Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri haline gelen Erling Haaland ile Türk futbolcu Malik Karaahmet'in yolları 10 yıl önce İzmir'de kesişti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 18-23 Ocak 2016 tarihlerinde düzenlenen 17. Mercedes-Benz Ege Kupası'nda karşı karşıya gelen iki genç futbolcu, sonraki yıllarda birbirinden oldukça farklı kariyerlere sahip oldu. Haaland, Manchester City ile dünya futbolunun zirvesine çıkarken, o turnuvada Norveç'e gol atan ve gol krallığı yaşayan Karaahmet'in yolu Muşspor'a uzandı.

HAALAND'LI NORVEÇ'İ YIKTI

19 Ocak 2016'da İzmir Atatürk Stadyumu 2 No'lu Yan Saha'da oynanan Türkiye-Norveç karşılaşmasında Malik Karaahmet, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Eintracht Frankfurt altyapısında forma giyen genç futbolcu, oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırarak Türkiye'nin Norveç'i 2-1 mağlup etmesinde önemli rol oynadı. O dönem Bryne FK altyapısında oynayan Erling Haaland da Norveç'in kadrosunda yer alıyordu.

HAALAND ELENDİ, MALİK GOL KRALI OLDU

Haaland'ın formasını giydiği Norveç, grup aşamasını 1 puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Türkiye ise yoluna devam ederek şampiyonluğa ulaştı. Çekya karşısında da gol atan Malik Karaahmet, ABD'nin 3-1 mağlup edildiği final karşılaşmasının açılış golünü kaydetti. Turnuvayı 3 golle tamamlayan genç forvet, şampiyonluk kupasının yanı sıra gol krallığı unvanını da kazandı.