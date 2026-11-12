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Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu

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Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu
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Galatasaray'da 14 yıl boyunca forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların unutulmaz isimleri arasına giren Fernando Muslera, futbol kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. 40 yaşındaki Uruguaylı kalecinin, 28 Kasım'da oynanacağı belirtilen Copa Libertadores finalinin ardından 22 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerine son vereceği öne sürüldü.

  • Fernando Muslera, 28 Kasım'da Centenario Stadı'nda oynanacağı belirtilen Copa Libertadores finalinin ardından 22 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıracak.
  • Muslera, 2011-2025 yılları arasında Galatasaray formasıyla çıktığı 551 maçta 592 gol yedi ve 191 maçta kalesini gole kapattı.
  • Uruguaylı kaleci, Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerinde 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası olmak üzere 19 kupa kazandı.

Espectador Deportes'in haberine göre Fernando Muslera, 28 Kasım'da Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacağı belirtilen Copa Libertadores finalinin ardından eldivenlerini asacak.

Uruguaylı kalecinin, Centenario Stadı'nda oynanacağı aktarılan karşılaşmayla 22 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacağı ifade edildi.

GALATASARAY'DA 14 YIL GEÇİRDİ

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 2025 yılına kadar terletti. Uzun yıllar takımın birinci kalecisi olan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray tarihinin en önemli yabancı futbolcularından biri haline geldi.

Verilen istatistiklere göre Muslera, Galatasaray formasıyla çıktığı 551 karşılaşmada kalesinde 592 gol gördü. Deneyimli kaleci, 191 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.

14 YILDA 19 KUPA KAZANDI

Fernando Muslera, Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerinde toplam 19 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılıların birçok başarısında pay sahibi olan Uruguaylı kaleci, 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

Galatasaray'dan 2025 yılında ayrılan Muslera'nın futbolculuk kariyerini noktalama kararı, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği yılların ardından bir dönemin daha kapanması anlamına gelecek.

Kaynak: Haberler.com
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