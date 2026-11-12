Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu

Espectador Deportes'in haberine göre Fernando Muslera, 28 Kasım'da Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacağı belirtilen Copa Libertadores finalinin ardından eldivenlerini asacak.

Uruguaylı kalecinin, Centenario Stadı'nda oynanacağı aktarılan karşılaşmayla 22 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacağı ifade edildi.

GALATASARAY'DA 14 YIL GEÇİRDİ

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 2025 yılına kadar terletti. Uzun yıllar takımın birinci kalecisi olan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray tarihinin en önemli yabancı futbolcularından biri haline geldi.