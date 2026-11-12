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Devrim Özkan'dan Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiasına sert yanıt

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Devrim Özkan'dan Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiasına sert yanıt
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Oyuncu Devrim Özkan, Dubai'de bir Arap şeyhiyle yemek yemek karşılığında 2,5 milyon dolar aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Menajerlik şirketi, oyuncunun Dubai'de marka iş birliği kapsamında bulunduğunu açıklarken Özkan, iddiaları ortaya atanlara karşı hukuki yollara başvuracağını belirtti.

  • Devrim Özkan'ın menajerlik şirketi Engin Aykanat Management, oyuncunun Dubai'de bulunma nedeninin global bir marka iş birliği kapsamındaki özel kapak çekimi olduğunu duyurdu.
  • Şirket, Özkan'ın bir Arap şeyhinden 2 milyon 500 bin dolar karşılığında yemek teklifi aldığı iddialarını yalanladı.
  • Özkan, iddiaları yayanlardan söz konusu parayı tahsil etmesi halinde veteriner kliniğine borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatacağını belirtti.

"Yeraltı" dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan, Dubai seyahatine ilişkin ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Oyuncunun, kendisiyle bir saat yemek yemek isteyen bir Arap şeyhinden 2 milyon 500 bin dolarlık teklif aldığı ve bu teklifi kabul ederek Dubai'ye gittiği öne sürüldü. Özkan'ın menajerlik şirketi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Devrim Özkan'ın bağlı bulunduğu Engin Aykanat Management, oyuncunun Dubai'de bulunma nedeninin uluslararası bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Oyuncumuz Devrim Özkan, global bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunmaktadır. Kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Menajerlik şirketi ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini istedi.

"BAHSETTİĞİNİZ MİKTARI SİZDEN TOPLAYAYIM"

Menajerlik şirketinin açıklamasını kendi hesabından yayımlayan Devrim Özkan, iddiaları ortaya atanlara tepki gösterdi. Oyuncu, söz konusu parayı iddiaları yayanlardan tahsil etmesi halinde veteriner kliniklerine borcu bulunan hayvanseverlerin borçlarını kapatacağını söyledi.

Özkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de şunu ekliyim madem. Bence devam edin o haberleri yapmaya ki bahsettiğiniz miktarı sizden toplayıp klinik borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatayım sayenizde avukatımla birlikte elimizdeki 100 küsur ekran fotoğrafıyla birlikte adaletin karşısında hesaplaşırız, öpüyorum, iftira atmaya devam edin lütfen."

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeki Anti:

2.5 milyon doları kimse vermez de veren olsa koşa koşa giderler..

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Haber Yorumlarımaximusti35:

1 kereliğine sen de gidersin zeki bir düşün istersen

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Haber YorumlarıBurak Öztürk:

maşallah veren verene ))

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