Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli

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Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan ve topladığı 28 puanla milli araya lider giren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda transfer hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

NAPOLİ VE ROMA'NIN RADARINDA

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer gündemine aldı. 27 yaşındaki futbolcuyla Napoli'nin yanı sıra bir diğer İtalyan temsilcisi Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.

15 MAÇTA 8 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev yapan Gabriel Sara, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Napoli ve Roma'nın ilgisine rağmen oyuncu için henüz resmi bir transfer teklifinde bulunulduğuna ilişkin bilgi yer almıyor.

Kaynak: Haberler.com