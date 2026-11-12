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Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli

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Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli
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Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. Roma'nın ardından Napoli'nin de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

  • Serie A ekiplerinden Napoli ve Roma, Galatasaray'ın 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer gündemine aldı.
  • Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 2 gol ve 6 asist olmak üzere 8 gole doğrudan katkı sağladı.
  • Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan ve topladığı 28 puanla milli araya lider giren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda transfer hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

NAPOLİ VE ROMA'NIN RADARINDA

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer gündemine aldı. 27 yaşındaki futbolcuyla Napoli'nin yanı sıra bir diğer İtalyan temsilcisi Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.

15 MAÇTA 8 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev yapan Gabriel Sara, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Napoli ve Roma'nın ilgisine rağmen oyuncu için henüz resmi bir transfer teklifinde bulunulduğuna ilişkin bilgi yer almıyor.

Kaynak: Haberler.com
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