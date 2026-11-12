Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı! Lodosun hızı 90 kilometreye çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Marmara Bölgesi’nde güney ve güneybatı yönlerden esen lodos, bugünden itibaren etkisini artırıyor. Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM peş peşe uyarılar yaparak vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’nin uyarı haritasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale sarı kodla işaretlendi. İstanbul’un 39 ilçesinin tamamı ile Bursa’nın 17 ilçesinin tamamı da uyarı kapsamında yer aldı.

MGM’nin son değerlendirmesine göre rüzgarın Marmara’da bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. 13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise rüzgarın fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde, saatte 60-90 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

VALİLİKTEN “TEDBİRLİ OLUN” ÇAĞRISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin değerlendirmelerine dayanarak yaptığı açıklamada lodosun bugün öğleden itibaren zaman zaman 60-70 kilometreye ulaşacağını bildirdi. Valilik, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

AKOM: FIRTINA CUMARTESİ SABAHINA KADAR SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11 Kasım tarihli haftalık hava tahmin raporunda kentte rüzgarın perşembe gününden itibaren şiddetini artıracağını duyurdu. Rapora göre lodos cumartesi sabahına kadar fırtına, yer yer kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esecek. AKOM, rüzgar hızının saatte 40-80 kilometre arasında olmasını bekliyor.

AKOM’un raporunda perşembe ve cuma günleri kentte yağış öngörülmezken, 14 Kasım Cumartesi günü İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

“YARIN 09.00 İLE 15.00 ARASINA DİKKAT”

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’da bugün yağış beklenmediğini, rüzgarın zaman zaman saatte 40-50 kilometreye çıktığını söyledi. Tek, fırtınanın yarın daha da kuvvetleneceğini belirterek, “Özellikle yarın saat 09.00 ile 15.00 arasında fırtınanın hızı deniz üzerinde saatte 90 kilometreye kadar ulaşabilir” dedi.

Lodosun güneydeki sıcak havayı bölgeye taşıyacağını ifade eden Tek, İstanbul’da sıcaklıkların yarın ve cumartesi günü 21-22 dereceye kadar yükseleceğini aktardı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLEBİLİR

Tek, kuvvetli lodos nedeniyle özellikle öğleden sonraki saatlerde Marmara Denizi genelinde feribot seferlerinde iptaller yaşanabileceği uyarısında bulundu. Hava ulaşımında ise iptalden çok, kuvvetli rüzgar nedeniyle iniş ve kalkış aralıklarının uzayacağını ve bunun gecikmelere yol açabileceğini belirtti. Deniz ve hava yolunu kullanacak yolculara seferlerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

CUMARTESİ SICAKLIK 7-8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hafta sonunda havada sert bir değişim beklendiğini söyleyen Tek, cumartesi öğleden sonra kuzeyden yeni bir soğuk cephenin geçeceğini belirtti. Tek, cephe geçişi sırasında yarım saat içinde metrekareye 30-40 kilogram yağış düşebileceğini, sıcaklıkların ise hızla 7-8 derece birden azalacağını ifade etti.

Cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde şimşek, yıldırım ve gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tek, sistemin pazar sabahı İstanbul’u terk edeceğini, ancak gelecek hafta yeni yağışların beklendiğini kaydetti.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

MGM’nin tahminine göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Marmara ve Ege’de rüzgarın kuvvetli esmesi, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’nin denizlerinde ise fırtınamsı rüzgar görülmesi öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR

MGM verilerine göre bugün İstanbul’da 21, Bursa’da 24, Çanakkale’de 22, İzmir’de 23, Ankara’da 16, Antalya’da 22, Adana’da 23, Samsun’da 21, Erzurum’da ise 8 derece bekleniyor. İzmir ve Antalya’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Çanakkale’nin güney ilçelerinde ise sağanak yağış tahmin ediliyor.

Kaynak: Haberler.com