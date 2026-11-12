Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslar sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da gerçekleştirilen "MBD İmza Töreni"ne katılarak Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

5,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Bakan Şimşek, Türkiye'nin dört büyük uluslararası finans kuruluşuyla toplam 5,1 milyar dolar değerinde 10 yeni anlaşma imzaladığını duyurdu. Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" ifadelerini kullandı.