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Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık

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Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslar sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da gerçekleştirilen "MBD İmza Töreni"ne katılarak Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

5,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Bakan Şimşek, Türkiye'nin dört büyük uluslararası finans kuruluşuyla toplam 5,1 milyar dolar değerinde 10 yeni anlaşma imzaladığını duyurdu. Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
mustafa sagdic:artik borclanmamiz bile mijde olarak veriyor. adina anlasma denikiyor.
Tüm yorumlar (18)
Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 ölü

Katliam gibi kaza: Kamyonettekilerin hepsi öldü
Haberler.com
2000

Yorumlar (18)

Haber Yorumlarımustafa sagdic:★ Okurların en beğendiği

artik borclanmamiz bile mijde olarak veriyor. adina anlasma denikiyor.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıSerdengeçti:

Türkiye’nin kendi bütçesine sahip çıkabilseniz kredi anlaşması yapmanıza gerek yok fonda giden paranın %1’i için Ülkü ülke gezmenize gerek yok

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Yeni anlaşma derken borç aldık mı demek istedi tam anlamadım

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer Aşık:

Biz anladık yoksa borç verdik derlerdi.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Müjde ye bak borç Birde asyadan almşlar yani Çinden. Çin borç verince sağlam faizle verip geri ödeme içinde seçenek sunar liman otoyol köprü demiryolu bunları kontrol altına alır para istemez.Yarın öbür gün çıkar çin ile anlaşıldı. Çin firmalarına kiralandı diye.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıOsman Kaan:

çalışanların yerine koymak için mi anlastiniz

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