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Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi

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Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
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Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın TV100'de katıldığı programlara son verildiği belirtildi. Yakışıklı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır" ifadelerini kullanmıştı.

  • Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın TV100 ekranlarındaki programlarına son verildi.
  • Yakışıklı, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma törenlerindeki saygı duruşunu "cebir ve dayatma" olarak nitelendirerek eleştirmişti.
  • MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yakışıklı'nın sözlerine sert tepki göstermiş; Sedat Peker de Ersoy'un açıklamasını X hesabından paylaşmıştı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın TV100 ekranlarındaki programlarına son verildiği bildirildi. Yakışıklı'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Kararın söz konusu açıklamalarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

10 KASIM PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hacı Yakışıklı, 10 Kasım'da yaptığı paylaşımda Atatürk'ü anma törenlerindeki saygı duruşunu eleştirerek, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır" ifadelerini kullanmıştı. Yakışıklı'nın sözleri üzerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sert bir açıklama yapmış, "Atatürk'ün adını anmaktan, heykeli önünde saygı duruşunda bulunmaktan rahatsızlık duymak da neyin nesi?" sözleriyle tepki göstermişti.

SEDAT PEKER DE TARTIŞMAYA DAHİL OLMUŞTU

Sedat Peker de MHP'li Baki Ersoy'un Hacı Yakışıklı'ya yönelik açıklamasını kendi X hesabından yeniden paylaşarak tartışmaya dahil olmuştu. Peker'in bu hamlesinin ardından Yakışıklı'nın TV100'deki programlarına son verildiği bilgisi geldi.

★ Okurların en beğendiği yorum
masteng aston:Mesele heykel degil cumhurriyete sahip cikmak cehslete bunu anlatmak mumkun degil topunu asip geciceksin.
Tüm yorumlar (25)
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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

Karşılarında saygıyla durduğunuz şu heykeller de nedir?" (Enbiya, 52) ?-"Yazıklar olsun size de ALLAH ile birlikte taptıklarınıza da! Hâlâ akıllanmayacak mısınız?" (Enbiya, 67)

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Haber YorumlarıFerudun Ozmen:

Kimsenin heykele taptığı yok yıllardır o saman dolu beyniniz anlamadı gitti. Ama sizden her şey beklenir baştakini Mesih ilan edeniniz son peygamber diyeniniz bile oldu bu ülkede. Bu din kimsenin tekelinde değil ALLAHın dini kimin mümin kimin kafir olduğuna ALLAH dan başka hiç bir kimse karar veremez yorum dahi yapamaz.

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Haber YorumlarıMustafa Görmüş:

Din siyasetini bırakın 25 yıldır desteklediğiniz iktidarın yapmadığı iğrençlik kalmadı. kimse puta felan yapmıyor ananı bacını İngilizlerin elinden alıp sana şuanda konuşma yetkisi verip özgürce yaşama hakkı veren kişiye saygıda bulunuyor insanlar. SAHTE DİNCİLER SİZİ

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Hacı haklı. Rahmetli haca gitmedi hacıyı sevmezdi o da sevmemiş bu normal.

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Haber YorumlarıHasan Elçin:İlk yorumu

Adam doğru söylemiş. Kanalın görüşü belli genele hitap etmiyor

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

bu şahıs istemediği cumhuriyetin olanaklarından yararlanıyor.ve yasalarına sığınıyor.bu ülkenin Kurucusunu da çekemiyor.

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Haber YorumlarıResul Bey:

cumhuriyet kurulmadan da Türkler ve Müslümanlar bu topraklarda özgürce yaşıyordu hayırdır? ayrıca Cumhuriyet zorlama ve dayatmamı yoksa özgürlük mü demek acaba?

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Haber Yorumlarımasteng aston:★ Okurların en beğendiği

Mesele heykel degil cumhurriyete sahip cikmak cehslete bunu anlatmak mumkun degil topunu asip geciceksin.

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

abi bayıldım cumhuriyet anlayışına:)) hoşuna gitmeyenlerin topunu asıcaksın di mi:)) tam da 1923 le 1950 arası yaptığınız gibi di mi:)))

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Haber YorumlarıUgur Ayhan:

maşallah 80 yatarak çalarak iyi sahip çıkmışsınız

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