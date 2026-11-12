Müge Anlı’da aranan Atakan Enes Çarşanba’dan acı haber! Evinin çatısında ölü bulundu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve 11 gündür kendisinden haber alınamayan Atakan Enes Çarşanba'nın kaybolmasıyla ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Eşi ve ablasının Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yardım istediği 30 yaşındaki Çarşanba, evinin çatı katında hayatını kaybetmiş halde bulundu.

AİLESİ MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

İki çocuk babası Atakan Enes Çarşanba, 1 Kasım'da evinin önünden taksiye binerek ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Telefonunun kapalı olması üzerine endişelenen eşi Yadigar Çarşanba ile ablası Esra Yalçın, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım çağrısında bulunmuştu.

Canlı yayında Çarşanba'nın kaybolduğu gün ve son görüştüğü kişiler hakkında çeşitli açıklamalar yapılmış, ailesi genç adamın hayatından endişe duyduklarını dile getirmişti.

EVİNİN ÇATI KATINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Günlerdir sürdürülen arama çalışmalarının ardından Atakan Enes Çarşanba'nın cansız bedeni, Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi'ndeki evinin çatı katında bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarşanba'nın ölümünün ardından olay yerinde inceleme başlatılırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

CANLI YAYINDA ARKADAŞLARI HAKKINDA ÇARPICI SÖZLER

Müge Anlı'nın programında Çarşanba'nın kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları da gündeme gelmişti. Canlı yayına katılan Selçuk isimli kişi, kendisine yönelik suçlamaları reddederken bazı arkadaşlarının Atakan'a zarar verdiğini ve suçu kendi üzerine atmaya çalıştıklarını ileri sürmüştü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yiğitcan ise Atakan'ı son gördüğünde kendisinden borç para istediğini anlatmıştı. Programda dile getirilen suçlamalarla genç adamın ölümü arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.