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Tekirdağ Çorlu'da 5 metrelik biyogaz çukuruna düşen işçi hayatını kaybetti

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Tekirdağ Çorlu'da 5 metrelik biyogaz çukuruna düşen işçi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir şirkete ait biyogaz tesisinde 35 yaşındaki işçi, 5 metre derinliğindeki sulu çamur çukuruna düştü. Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde 5 metre derinliğindeki biyogaz çukuruna düşen işçi İ.G. (35), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Çorlu-Tekirdağ kara yolunun Karatepe mevkisinde kurulu olan özel bir şirkete ait katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde meydana geldi. Biyogaz üretim sahasındaki biyogaz çamuru çukurunun bulunduğu yerde çalışma arkadaşlarının yanına gelen İ.G.'nin, bir anda dengesini kaybedip, içinde sulu çamur olan 5 metre derinliğindeki çukura düştü. İşçiler arkadaşlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışırken, ihbarla tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 5 SAAT SÜRDÜ

Çukurun dolu olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Çukurdaki çamur vidanjörlerle tesis içindeki başka bir çukura taşındı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından İ.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tesise giden Cumhuriyet savcısı ve Çorlu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ceyhun Koştu, incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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