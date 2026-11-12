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Gabriel Sara'ya dört talip birden! İşte Galatasaray'ın beklediği dev bonservis

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Gabriel Sara'ya dört talip birden! İşte Galatasaray'ın beklediği dev bonservis Haber Videosunu İzle
Gabriel Sara'ya dört talip birden! İşte Galatasaray'ın beklediği dev bonservis
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Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Aston Villa, Newcastle United, Everton ve Brighton gibi Premier Lig ekiplerinin transfer listesine girdi. 27 yaşındaki futbolcunun Ada futboluna uyumu ve yükselen performansı, 40 milyon Euro'luk bonservis beklentisini beraberinde getirdi.

  • Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Aston Villa, Newcastle United, Everton ve Brighton'ın transfer listesinde yer alıyor.
  • Galatasaray yönetimi, Gabriel Sara için yaklaşık 40 milyon Euro'dan başlayan teklifleri değerlendirmeye alabilir.
  • Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 maçta 2 gol ve 6 asist kaydetti.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sergilediği performansla İngiltere Premier League kulüplerinin transfer listesine girdi.

DÖRT TAKIM SARA'YI TAKİPTE

TEAMtalk'ın haberine göre; 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminden bu yana yakından takip eden Aston Villa, Youri Tielemans'ın boşluğunu dolduramamasının ardından en güçlü alternatif olarak Sara'yı belirledi. Aston Villa'nın yanı sıra Newcastle United, Everton ve Brighton da tecrübeli orta saha oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Daha önce Norwich City formasıyla İngiltere Championship tecrübesi de bulunan Gabriel Sara'nın, Ada futboluna olan uyumu ve sarı-kırmızılı takımdaki yükselen grafiği İngiliz ekiplerinin iştahını kabartıyor. Galatasaray yönetiminin, Brezilyalı yıldız için yaklaşık 40 milyon Euro'dan başlayan teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada görev alan Gabriel Sara, takımına 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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