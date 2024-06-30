Ciğerimiz yandı! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
İzmir'in Selçuk ilçesinde dün rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangında zarar gören alan, dron ile havadan görüntülendi. Gri ve siyah renge bürünen alanlar yürekleri dağladı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Selçuk- Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ALANLAR GRİ VE SİYAH RENGE BÜRÜNDÜ
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.
ZARAR GÖREN ALAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.