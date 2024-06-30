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Ciğerimiz yandı! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

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İzmir'in Selçuk ilçesinde dün rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangında zarar gören alan, dron ile havadan görüntülendi. Gri ve siyah renge bürünen alanlar yürekleri dağladı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Selçuk- Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

ALANLAR GRİ VE SİYAH RENGE BÜRÜNDÜ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

ZARAR GÖREN ALAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Ciğerlerimiz yanıyor! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

Kaynak: AA / Güncel

Kuşadası Selçuk Aydın İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Ben bilmemm:

Turistik bölgeye yakın olunca akla değişik sorular geliyor. Güzelim ülkemin ve benim ciğerim yanıyor... Çok üzücü çok.

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Aras Aras:

Drone yalanları tespit etse ya

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Seyfullah Demir:

Denize yakın lüks otellerimizle çok yakında hizmetinizdeyiz..):

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2
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Halil Arin:

Denize yakın ne tuaf

8
1
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Hiç Heç:

Terör şüphesi var bence.

6
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sade vatandaş:

yangın çok güzel yerde çıkmış şimdi oraya yandaşlara manzaralı ne güzel havuzlu villalar siteler yapılır orman yangını hiç önemli değil insanlar elini sürmese bile bir zaman içinde yanan yerlerde ağaçlar daha gür şekilde ortaya çıkar ama insanın elinin değdiği yerde bereket ormanla birlikte yokolur

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Sıradan Biri:

Affı olmayan tek suç orman suçlarıdır kanunda açıkça bellidir: ancak hiç böyle ciğerlerimizi yakanların müebbet hapis aldığı haberine şahit olmadık. Muz cumhuriyetinde sıradan bir olay. Birkaç haftaya unuturuz. Oyna devam

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YalancıSavar:

Önceki sene Manavgat, MArmarişs gibi yanan alanlar da ağaçlandırma ne durumda? sağlam bir çalışma vardı.. Ormandan odun toplamayı yasaklayamayacaksın... Yangın da yere düşen o kuru odunlar ateşi körüklüyor.

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