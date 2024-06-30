Ciğerimiz yandı! İzmir'de zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Selçuk- Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ALANLAR GRİ VE SİYAH RENGE BÜRÜNDÜ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

ZARAR GÖREN ALAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.