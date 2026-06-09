CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan grup toplantısı tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de yansıdı. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in Meclis'ten aktardığı bilgilere göre, CHP'de iki ismin de grup toplantısı yapacağının açıklanmasının ardından TBMM'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

MECLİS'TE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Edinilen bilgilere göre sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis'in hem Dikmen hem de Çankaya giriş kapılarında çevik kuvvet ekipleri hazır bekletiliyor. Meclis'e giriş yapmak isteyen ziyaretçilere yönelik kontroller de artırılırken, bölgede olağanüstü bir hareketlilik gözleniyor.

Alınan önlemlerin, CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmaları nedeniyle olası gerginliklerin önüne geçmek amacıyla uygulandığı değerlendiriliyor.

Öte yandan; grup toplantısı öncesi Meclis Başkanlığı'na yapılan akreditasyon başvuruları da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özel'in kurmayları yaklaşık 4 bin 400 kişi adına akreditasyon talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu adına ise yaklaşık 1.400 isim başvuru yaptı. Herhangi bir kısıtlama uygulanmazsa yaklaşık 6 bin kişinin CHP Grup Toplantısı için TBMM'de bulunabileceği değerlendiriliyor.

MÜSLİM SARI: KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEK

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, grup toplantısının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacağını açıkladı.

Sarı, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde gazetecilerin grup toplantısına ilişkin sorusuna, "Umarım, hep beraber" yanıtını vermişti.

CHP'DEN RESMİ DUYURU GELDİ

CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda grup toplantısının saat 13.30'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolünün yeni yönetime geçtiği ve hesapların Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkmasının dikkat çektiği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL: GRUPTA BEN KONUŞACAĞIM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı.

Özel, Grup Başkanvekillerinin gerekli başvuruları yaptığını belirterek, "Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum" dedi.

Özel ayrıca, CHP Genel Başkanı olarak seçilmeden önce grup kürsüsünün başka bir isme bırakılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde bu partinin tüm milletvekilleri seçilmiş Genel Başkanı ayakta karşılar" değerlendirmesinde bulundu.

"KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurultay sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında parti örgütünü birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye çağıran Kılıçdaroğlu, tüm partilileri grup toplantısında kenetlenmeye davet etti.

GÖZLER PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDA

CHP'de gözler şimdi 11 Haziran'da yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Toplantıda olağanüstü kurultay kararı alınıp alınmayacağı, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin netleşmesi ve olası disiplin süreçlerinin ele alınması bekleniyor.

Mutlak butlan kararının ardından ilk kez aynı çatı altında bir araya gelecek tarafların vereceği mesajlar, CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası açısından kritik önem taşıyor.

AKREDİTASYON BAŞVURULARI DİKKAT ÇEKTİ

Tarafların grup toplantısı öncesinde Meclis Başkanlığı'na yaptığı akreditasyon başvuruları da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Onlar TV yayınında aktardığı bilgilere göre, Özgür Özel'in kurmayları yaklaşık 4 bin 400 kişi adına akreditasyon talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu adına yapılan başvuruda ise yaklaşık 1.400 kişinin ismi yer aldı.

Bu rakamlar dikkate alındığında, herhangi bir kısıtlama uygulanmaması halinde yaklaşık 6 bin kişinin CHP Grup Toplantısı için TBMM'de bulunabileceği belirtiliyor.