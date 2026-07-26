Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Adana, son 24 saatte peş peşe yaşanan cinayetlerle sarsıldı. Kentin farklı ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı olayda 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GENÇ KADIN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

İlk cinayet Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Reyhan Acar (24), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KIZININ YANINDA ÖLDÜRDÜ

İkinci olay Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine K. (40), boşanma aşamasındaki çarşı ve mahalle bekçisi eşi H.E.K. tarafından, 7 yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik kamerası ve KGYS kayıtlarının incelenmesi sonucu yaklaşık 30 dakika içinde yakalanarak gözaltına alındı.

DONDURMACIDA SİLAHLI SALDIRI

Üçüncü cinayet Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıda meydana geldi. İş yerinde çalışan Yusuf Erdem (29), uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdem kurtarılamazken, saldırıda bir kişi de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SEYİR TEPESİNDE 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Son olay ise Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde yaşandı. O.A. isimli şüpheli, Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte peş peşe yaşanan cinayetlerle ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı