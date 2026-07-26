Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapımında kullanılan salatalığın hasadına başlandı.

PROTOKOL HASAT YAPTI

Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki hasat programına Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarı ve üreticiler katıldı.

Protokol, üreticilerle hasat yaparak sezonun ilk ürünlerini topladı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"YEŞİL ALTIN OLARAK NİTELENDİRİYORUZ"

Demirbaş, gazetecilere, Çubuk turşusunun Türkiye'de ve yurt dışında önemli bir pazara sahip olduğunu belirterek, "Yeşil altın olarak nitelendirdiğimiz Çubuk salatalığımızın hasat dönemine başladık. İlçemizde her yıl üretim artıyor. Bu durum hem üreticilerimiz hem de ilçemiz ekonomisi açısından sevindirici." diye konuştu.

"ULUSLARARASI BİLİNİRLİĞİ ARTIYOR"

Çubuk turşusunun patentli ve katma değeri yüksek bir ürün olduğuna değinen Demirbaş, düzenlenen festival ve tanıtım faaliyetleri sayesinde ürünün yurt içi ve yurt dışındaki bilinirliğinin her geçen yıl arttığını kaydetti.

Kaymakam Bakır da turşuculuk sektörünün temel ham maddesi olan salatalığın hasadına katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bugüne yağmurla başladık. Allah bütün çiftçilerimizin ürünlerine bolluk ve bereket versin." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Abdullah Esre, salatalığın kalitesinde su kaynaklarının önemli rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA