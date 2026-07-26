Haberler

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapımında kullanılan salatalığın hasadına başlandı. "Yeşil altın" olarak nitelendirilen Çubuk salatalığının her yıl üretimi artıyor. Salatalığın kalitesinde bölgedeki su kaynakları önemli rol oynuyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapımında kullanılan salatalığın hasadına başlandı.

PROTOKOL HASAT YAPTI

Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki hasat programına Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarı ve üreticiler katıldı.

Protokol, üreticilerle hasat yaparak sezonun ilk ürünlerini topladı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"YEŞİL ALTIN OLARAK NİTELENDİRİYORUZ"

Demirbaş, gazetecilere, Çubuk turşusunun Türkiye'de ve yurt dışında önemli bir pazara sahip olduğunu belirterek, "Yeşil altın olarak nitelendirdiğimiz Çubuk salatalığımızın hasat dönemine başladık. İlçemizde her yıl üretim artıyor. Bu durum hem üreticilerimiz hem de ilçemiz ekonomisi açısından sevindirici." diye konuştu.

"ULUSLARARASI BİLİNİRLİĞİ ARTIYOR"

Çubuk turşusunun patentli ve katma değeri yüksek bir ürün olduğuna değinen Demirbaş, düzenlenen festival ve tanıtım faaliyetleri sayesinde ürünün yurt içi ve yurt dışındaki bilinirliğinin her geçen yıl arttığını kaydetti.

Kaymakam Bakır da turşuculuk sektörünün temel ham maddesi olan salatalığın hasadına katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bugüne yağmurla başladık. Allah bütün çiftçilerimizin ürünlerine bolluk ve bereket versin." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Abdullah Esre, salatalığın kalitesinde su kaynaklarının önemli rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez

Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü

Şehirde neler oluyor? Son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor

Silahını kapan sahile koştu! Halk olası çıkarmayı bekliyor
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Bakan yardımcısı tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

Seyir tepesinde sır dolu katliam! 1'i kadın 3 kişi silahla öldürüldü