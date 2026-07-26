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Yüksekova’da yılanlar bir evin kabusu oldu

Yüksekova’da yılanlar bir evin kabusu oldu
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Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıolukbaşı köyünde bir eve giren yılanlar, Özmen ailesinin hayatını kabusa çevirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıolukbaşı köyünde bir eve giren yılanlar, Özmen ailesinin hayatını kabusa çevirdi.

Köyde ikamet eden Özmen ailesi, uzun süredir konutlarının muhtelif noktalarında ortaya çıkan yılanlar nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Kendi imkanlarıyla yürüttükleri mücadeleden sonuç alamayan aile bireyleri, durumu yetkili mercilere bildirerek destek talep etti.

Aile sakinlerinden Caner Özmen, evdeki yılan varlığı nedeniyle günlük hayatlarını sürdürmekte güçlük çektiklerini söyledi. Kendi evlerine girmekte dahi endişe duyduklarını dile getiren Özmen, "Uzun yıllardır evimiz adeta yılanların istilası altında. Kendi yuvamıza adım atarken bile büyük korku duyuyoruz. Gece saatlerinde bir yılanla karşılaşma endişesi yüzünden uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Yılanlar, yapının çatı kısmındaki kuş yuvalarına kadar tırmanıyor. Bu durum sadece bizi değil, hayvanlarımızı da etkiledi; bugüne kadar bir koyunumuz yılan ısırması sonucu, çok sayıda güvercinimiz de yine yılanlar tarafından telef edildi. Hem maddi hem de manevi anlamda yıpranmış durumdayız" dedi.

Sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirten Özmen, uzman ekiplerce bölgede ilaçlama ve teknik inceleme yapılmasını beklediklerini aktardı.

Köy sakinleri de özellikle çocukların güvenliği açısından durumun risk teşkil ettiğine dikkati çekerek, yetkili kurumların adrese yönlendirilecek ekipler vasıtasıyla yılanlara karşı kapsamlı bir çalışma başlatmasını istedi.

Bölgedeki yılan yoğunluğunun mevsimsel şartlardan mı yoksa yapının fiziki mimarisinden mi kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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