Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda, yarı çıplak halde sokağa çıkan bir kadın ekipleri alarma geçirdi. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından evine çıkan kadın, kısa süre sonra balkondan atlayarak yaşamına son verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yarı çıplak halde sokağa çıkan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA EDİLDİ, KISA SÜRE SONRA BALKONDAN ATLADI

Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda kadın yeniden evine çıktı. Ancak bir süre sonra 3. kattaki evinin balkonuna çıkan kadın, kendisini aşağı bıraktı. İnşaat malzemelerinin üzerine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DE EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, kadının daha önce de yaşadığı evi yakmaya çalıştığı, ancak komşularının müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı