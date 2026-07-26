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Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı
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Pakistanlı hükümet kaynaklarına göre, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda sunulan kalıcı ateşkes önerisine ABD ile İran olumlu yanıt verdi. Taraflar arasında diplomasi trafiği hızlanırken, kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik umutlar arttı. Ancak Hürmüz Boğazı çevresinde ateşkesin halen kırılgan olduğu ve çatışmaların yeniden alevlenme riskinin sürdüğü belirtildi.

  • Pakistan ve Katar'ın sunduğu kalıcı ateşkes önerisine ABD ve İran olumlu yanıt verdi.
  • ABD Başkanı Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi talimatı verdiği iddia edildi.
  • Hürmüz Boğazı çevresindeki ateşkes kırılgan ve ihlal riski yüksek.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin ardından diplomasi trafiği hız kazandı. Pakistanlı hükümet kaynaklarına göre, Pakistan ve Katar'ın sunduğu kalıcı ateşkes önerisine hem Washington hem de Tahran olumlu yaklaştı. Arabulucuların iki tarafla temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nda ise kırılganlık devam ediyor.

TEMASLAR YOĞUNLAŞTI

Müzakere süreci hakkında bilgi sahibi Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlenmemesi yönünde talimat verdiği iddiasının ardından Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların hız kazandığını açıkladı.

İKİ TARAF DA DİYALOĞA OLUMLU YAKLAŞIYOR

Kaynaklar, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda hazırlanan, kalıcı ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması amacıyla tarafların son çatışmalar öncesindeki konumlarına dönmesini öngören öneriye hem ABD'nin hem de İran'ın yanıt verdiğini aktardı.

İki tarafın da çatışmaların sona erdirilmesi için diyalog ve diplomasiye olumlu yaklaştığını belirten kaynaklar, saldırılara verilen aranın kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki umutları artırdığını ifade etti.

HÜRMÜZ'DE KIRILGANLIK SÜRÜYOR

Hürmüz Boğazı çevresindeki ateşkesin halen kırılgan olduğunu belirten kaynaklar, ihlal edilmesi ya da çatışmaların yeniden başlaması riskinin yüksek olduğunu vurguladı. Arabulucu ülkelerin, gerilimi azaltmak ve ateşkes sürecini güçlendirmek amacıyla her iki tarafla da sürekli iletişim halinde olduğu bildirildi.

TRUMP İDDİASI

Axios'a konuşan ve isimleri açıklanmayan iki kaynak, Trump'ın cuma günü İran'a yönelik yeni saldırı planını onaylamadığını ve orduya yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatı verdiğini öne sürdü. Aynı kaynaklar, ABD ordusunun olası geniş çaplı askeri operasyonlara dönüş ihtimali için planlamalarını sürdürdüğünü de aktardı.

Trump'ın yeni saldırıyı onaylamadığı iddiasının ortaya çıktığı saatlerde, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapmak üzere Tahran'a ulaştığı belirtildi.

MÜZAKERE SÜRECİ KESİNTİYE UĞRAMIŞTI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Washington ile Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci öngörülmüştü.

Ancak ABD'nin 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar başlatması ve İran'ın buna komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef alarak karşılık vermesiyle müzakere süreci yeniden sekteye uğramıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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