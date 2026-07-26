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Kazada ölen dünürler, çocuklarının ev hazırlığından dönüyormuş

Kazada ölen dünürler, çocuklarının ev hazırlığından dönüyormuş
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada yaşamlarını yitiren Gülsüm Üsgüdar (43) ile Tuğba Kervan (42), Niğde’de toprağa verildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada yaşamlarını yitiren Gülsüm Üsgüdar (43) ile Tuğba Kervan (42), Niğde'de toprağa verildi. Üsgüdar ile Kervan'ın dünür olduğu, çocuklarının oturacağı evi hazırlamak için Şırnak'a gittikleri ortaya çıktı.

Kaza, 24 Temmuz akşamı Silopi ilçesi Görümlü yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Gülsüm Üsgüdar, Tuğba Kervan ile A.G., M.K. ve E.Ü. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Gülsüm Üsgüdar ile Tuğba Kervan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUKLARININ NİKAHI KIYILMIŞ

Gülsüm Üsgüdar ile Tuğba Kervan'ın dünür oldukları, çocuklarının yerleşeceği evi düzenlemek için Şırnak'a gittikleri ortaya çıktı. Üsgüdar'ın oğlu Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Okan Üsgüdar (22) ile Kervan'ın kızı Emine Üsgüdar'ın (19) bir süre önce nikah kıydığı öğrenildi. Gaffar Okan Üsgüdar'ın tayininin Şırnak'ın Silopi ilçesine çıktığı, annesi ile kayınvalidesinin de çiftin evinin eşyalarını düzenledikten sonra Niğde'ye dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsilerinin ardından Niğde'ye gönderilen cenazeler, Dündarlı beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, hastanedeki tedavileri tamamlanan A.G., M.K. ve E.Ü. de taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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