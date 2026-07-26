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Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 7 kişiden 5'i feci şekilde can verdi. 2 kişi ise yaralandı. Yaralananlardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

İÇİNDEKİ 5 KİŞİYLE UÇURUMA YUVARLANDI

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 ÖLÜ 2 YARALI

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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