Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 7 kişiden 5'i feci şekilde can verdi. 2 kişi ise yaralandı. Yaralananlardan birinin hamile olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
İÇİNDEKİ 5 KİŞİYLE UÇURUMA YUVARLANDI
Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 ÖLÜ 2 YARALI
Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİ HAMİLE
Antalya Valisi Hulusi Şahin, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.