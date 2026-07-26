e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
Kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması nedeniyle kişilerin bilgisi dışında şirketlerde ortak veya yetkili olarak gösterilmesi zaman zaman mağduriyetlere yol açabiliyor. Olası risklerin önüne geçmek isteyen vatandaşlar için Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet öne çıkıyor. Hizmet sayesinde adınıza kayıtlı ticari işletme ve şirket bilgilerini saniyeler içinde tek ekrandan kontrol etmek mümkün.
Ticaret Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden sunulan "Ticaret Siciline Kayıtlı Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletmeler veya Şirketler" hizmetiyle vatandaşlar, adlarına kayıtlı ticari işletme ve şirket bilgilerine kısa sürede ulaşabiliyor. Hizmet sayesinde ticaret siciline kayıtlı ortaklık ve yetki bilgileri tek ekranda görüntülenebiliyor.
E-DEVLET'TEN SANİYELER İÇİNDE GÖRÜNTÜLENİYOR
e-Devlet'e giriş yapan kullanıcılar, arama bölümüne "Ticaret Siciline Kayıtlı Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletmeler veya Şirketler" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor. Açılan ekranda kişinin ticaret siciline kayıtlı sahibi, ortağı veya yetkilisi olduğu şirketler listeleniyor.
TİCARİ KAYITLAR TEK EKRANDA
Hizmet üzerinden şirket unvanı, ticaret siciline ilişkin bilgiler ve kişinin şirketle olan ilişkisi görüntülenebiliyor. Böylece kullanıcılar adlarına kayıtlı ticari işletme veya şirket bilgilerini resmi kayıtlar üzerinden kontrol edebiliyor.
MERSİS'TE KISITLAMA İŞLEMİ DE BULUNUYOR
Ticaret Bakanlığı ayrıca e-Devlet üzerinden sunulan "Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)" hizmetiyle, bilgileri dışında kimlik numaraları kullanılarak şirket veya ticari işletmeye ortak ya da yetkili olarak kaydedilmesinden endişe duyan vatandaşların kimlik numaraları üzerine kısıtlama koyabilmesine de imkan tanıyor.