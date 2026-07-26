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Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti

Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
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Almanya'nın 139 yıllık pil üreticisi Varta, uzun süredir devam eden likidite krizini aşabilmek için iflas koruması talebinde bulundu. Şirket, yeniden yapılanma sürecinde üretimin ve çalışan maaşlarının kesintisiz devam edeceğini açıklarken, en kârlı birimi olan ev tipi pil departmanı bu sürecin dışında tutuldu.

Almanya'nın küresel ölçekte tanınan sanayi markalarından Varta, mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruması talebinde bulundu. 139 yıllık pil üreticisi, geçici öz yönetim modeli kapsamında yeniden yapılanma sürecine girerken, üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

MAHKEMEYE BAŞVURU YAPILDI

Varta, Stuttgart Yerel Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyla geçici öz yönetim modeli kapsamında iflas koruması talep etti. Başvuru yalnızca ana holding Varta AG'yi değil, mikro pil ve enerji depolama alanında faaliyet gösteren üç bağlı şirketi de kapsıyor.

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ BAŞLADI

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, mahkeme gözetiminde yürütülecek yeniden yapılanma sürecinin operasyonları durdurmayacağı belirtildi. Geçici öz yönetim modeli sayesinde mevcut yönetimin görevine devam edeceği, borçların ise sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca üretimin kesintisiz süreceği ve çalışanların maaşlarının yasal güvence kapsamında ödenmeye devam edeceği bildirildi.

EN KÂRLI BİRİM SÜREÇ DIŞINDA BIRAKILDI

Şirketin perakende pazarında faaliyet gösteren ev tipi pil departmanı olan Varta Consumer Batteries ise iflas koruma sürecinin dışında tutuldu. Hukuki ve operasyonel olarak bağımsız yapıda faaliyet gösteren bu birimin satın alınması için uluslararası finans kuruluşlarının devreye girdiği belirtildi.

Alman basınında yer alan finans haberlerine göre Deutsche Bank ve bazı büyük yatırım fonları, söz konusu birimi devralmak amacıyla detaylı inceleme yürütüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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