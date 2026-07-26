Haberler

Gürsel Tekin "Kendimi asarım" demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı Haber Videosunu İzle
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in, üye katılım törenine para karşılığında figüran taşındığı iddiaları için "Bir firmayla anlaşmam varsa kendimi asarım" diyerek sert şekilde yalanladığı tartışmalarda yeni görüntüler ortaya çıktı. Törende bulunduğunu söyleyen bir vatandaş, cast ajansı tarafından 1000 TL teklif edilerek organizasyona çağrıldığını ve çok sayıda kişinin minibüslerle alana getirildiğini öne sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği üye katılım törenine para karşılığında figüran taşındığı yönündeki iddialar gündeme yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende çekilen yeni görüntülerde konuşan bir vatandaş, organizasyona ajans aracılığıyla dahil edildiğini ve katılım karşılığında kendilerine ücret teklif edildiğini öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU YENİ ÜYELERE ROZET TAKMIŞTI

İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kitlesel üye katılım töreninin ardından, tören alanındaki kalabalığın bir bölümünün cast ajansları aracılığıyla para karşılığında getirildiği iddia edildi. İddialarda, katılımcılara kişi başı 950 TL ödeme yapılacağı öne sürüldü.

GÜRSEL TEKİN: BİR FİRMAYLA ANLAŞMAM VARSA KENDİMİ ASARIM

İddiaların ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, söz konusu haberleri kesin bir dille yalanladı. Hem katıldığı televizyon programında hem de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tekin, iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu.

Uzun süredir kendilerinin hedef alındığını öne süren Tekin, "Öyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Kirli medya 10 aydır yalan söylüyor. Bir firmayla anlaşmam varsa kendimi asarım." ifadelerini kullanıp, haberleri "külliyen yalan" olarak nitelendirdi.

Tekin ayrıca avukatlarına talimat verdiğini belirterek, söz konusu haberleri yayımlayan medya kuruluşları hakkında nöbetçi savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

VATANDAŞ KONUŞTU: 1000 TL NAKİT ÖDENECEĞİ SÖYLENDİ

Tartışmalar sürerken ortaya çıkan yeni görüntülerde Sözcü TV'ye konuşan bir vatandaş ise farklı iddialar dile getirdi. Vatandaş, dizi ve filmlere figüran sağlayan ajanslar tarafından iki gün önceden arandığını öne sürerek, "CHP'nin toplantısı var, katılırsanız 1000 TL nakit ödenecek dediler. Biz de geldik. Kılıçdaroğlu ile hiçbir alakam yok." ifadelerini kullandı.

"15-20 MİNİBÜS DOLUSU İNSAN GETİRİLDİ" İDDİASI

Aynı kişi, organizasyonun bireysel değil toplu şekilde gerçekleştirildiğini de iddia etti. Kendileriyle birlikte yaklaşık 15-20 minibüs dolusu kişinin tören alanına getirildiğini öne süren vatandaş, kendilerine "4-5 saat vakit geçireceksiniz, ardından ücretinizi alacaksınız." denildiğini söyledi.

CHP cephesi ise daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmiş, organizasyona para karşılığı katılımcı taşındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıADİLCE:

Ülkemin yönetimine talip olanlar, meğerse bir adım sonrasını hesap edemeyenlermiş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Fransa ve İspanya'da orman yangınları büyüyor: 280 binden fazla kişi tahliye edildi

İki ülke durduramıyor! 280 bin kişi kaçtı, ordu sahaya indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi

İki savaş iç içe geçti! Ukrayna, İran’a ait gemiyi vurdu