Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği üye katılım törenine para karşılığında figüran taşındığı yönündeki iddialar gündeme yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende çekilen yeni görüntülerde konuşan bir vatandaş, organizasyona ajans aracılığıyla dahil edildiğini ve katılım karşılığında kendilerine ücret teklif edildiğini öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU YENİ ÜYELERE ROZET TAKMIŞTI

İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kitlesel üye katılım töreninin ardından, tören alanındaki kalabalığın bir bölümünün cast ajansları aracılığıyla para karşılığında getirildiği iddia edildi. İddialarda, katılımcılara kişi başı 950 TL ödeme yapılacağı öne sürüldü.

GÜRSEL TEKİN: BİR FİRMAYLA ANLAŞMAM VARSA KENDİMİ ASARIM

İddiaların ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, söz konusu haberleri kesin bir dille yalanladı. Hem katıldığı televizyon programında hem de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tekin, iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu.

Uzun süredir kendilerinin hedef alındığını öne süren Tekin, "Öyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Kirli medya 10 aydır yalan söylüyor. Bir firmayla anlaşmam varsa kendimi asarım." ifadelerini kullanıp, haberleri "külliyen yalan" olarak nitelendirdi.

Tekin ayrıca avukatlarına talimat verdiğini belirterek, söz konusu haberleri yayımlayan medya kuruluşları hakkında nöbetçi savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

VATANDAŞ KONUŞTU: 1000 TL NAKİT ÖDENECEĞİ SÖYLENDİ

Tartışmalar sürerken ortaya çıkan yeni görüntülerde Sözcü TV'ye konuşan bir vatandaş ise farklı iddialar dile getirdi. Vatandaş, dizi ve filmlere figüran sağlayan ajanslar tarafından iki gün önceden arandığını öne sürerek, "CHP'nin toplantısı var, katılırsanız 1000 TL nakit ödenecek dediler. Biz de geldik. Kılıçdaroğlu ile hiçbir alakam yok." ifadelerini kullandı.

"15-20 MİNİBÜS DOLUSU İNSAN GETİRİLDİ" İDDİASI

Aynı kişi, organizasyonun bireysel değil toplu şekilde gerçekleştirildiğini de iddia etti. Kendileriyle birlikte yaklaşık 15-20 minibüs dolusu kişinin tören alanına getirildiğini öne süren vatandaş, kendilerine "4-5 saat vakit geçireceksiniz, ardından ücretinizi alacaksınız." denildiğini söyledi.

CHP cephesi ise daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmiş, organizasyona para karşılığı katılımcı taşındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Kaynak: Haberler.com