Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, özel bir okulun mezuniyet töreninde sahnede bulunan dev led ekran, öğrencilerin üzerine düştü. Kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

OKUL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: