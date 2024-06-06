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Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

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İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen özel bir okula ait mezuniyet töreninde sahnedeki dev led ekran öğrencilerin üzerine düştü. Olayda 6 kişi yaralanırken okul sahibi de gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, özel bir okulun mezuniyet töreninde sahnede bulunan dev led ekran, öğrencilerin üzerine düştü. Kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

OKUL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

O ANLAR KAMERADA

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cemal Reşit Rey Konser Salonu İstanbul Şişli Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Burak ERGÜL:

Okul sahibi niye gözaltına alınıyor ? Cemal reşit sahnesinin isg uzmanı ve sorumlu müdürü gözaltına alınmalı .

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Onemli Degil:

Devleti Duzgun Isleyen Ulkelerde Boyle Seylerin, 1 - Sigortasi Olur , 2 - TUV Sertifikasi Olur , 3 - Teknik Personellerin Diploma ve Sertifikalari Olur , 4 - Projeleri Olur , Vb..TC Ciftliginde RANT - IHALE - KOMISYON Olur..

1
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Alpingo Bey:

Herseyimiz gösteriş

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