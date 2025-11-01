Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da bu yıl ilk kez düzenlenen ' Cadılar Bayramı' etkinliği tepkilere neden oldu.

ŞANLIURFA'DA CADILAR BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Dünya genelinde her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl ilk kez Şanlıurfa'da da kutlandı. Bir grup tarafından ormanlık alanda düzenlenen etkinlik, gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Renkli kostümler, müzik ve ilginç danslarla gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamada, gençler, cadı, vampir ve maskeli karakterler eşliğinde eğlendi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Etkinliğin görüntüleri sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. Bazı kullanıcılar kutlamanın kentin kültürel yapısına uygun olmadığını belirterek, peygamberler şehrinde bu tür etkinliklerin düzenlenmesine tepki gösterdi.

İşte tepki çeken etkinlikten fotoğraflar: