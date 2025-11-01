Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da bu yıl ilk kez "Cadılar Bayramı" etkinliği düzenlendi. Cadı ve vampir gibi maskeler giyen gençlerin ormanlık alanda düzenlediği etkinlik tepkilere neden oldu.
- Cadılar Bayramı bu yıl ilk kez Şanlıurfa'da düzenlendi.
- Etkinlik ormanlık alanda gençlerin katılımıyla gerçekleşti ve kostümler, müzik ve dans içeriyordu.
- Sosyal medyada yayılan görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından kentin kültürel yapısına uygun olmadığı gerekçesiyle tepki aldı.
Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da bu yıl ilk kez düzenlenen ' Cadılar Bayramı' etkinliği tepkilere neden oldu.
ŞANLIURFA'DA CADILAR BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Dünya genelinde her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl ilk kez Şanlıurfa'da da kutlandı. Bir grup tarafından ormanlık alanda düzenlenen etkinlik, gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Renkli kostümler, müzik ve ilginç danslarla gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamada, gençler, cadı, vampir ve maskeli karakterler eşliğinde eğlendi.
TEPKİLERE NEDEN OLDU
Etkinliğin görüntüleri sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. Bazı kullanıcılar kutlamanın kentin kültürel yapısına uygun olmadığını belirterek, peygamberler şehrinde bu tür etkinliklerin düzenlenmesine tepki gösterdi.
İşte tepki çeken etkinlikten fotoğraflar: