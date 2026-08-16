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Pep Guardiola sonrası hezimet! Arsenal, Manchester City’yi parçaladı

Pep Guardiola sonrası hezimet! Arsenal, Manchester City’yi parçaladı
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Manchester City, Pep Guardiola sonrası çıktığı ilk resmi maçta Arsenal'e 3-0 mağlup oldu. Enzo Maresca yönetimindeki ilk resmi sınavında ağır bir yenilgi alan Manchester City kupayı rakibine kaptırırken, Arsenal tarihinde 18. kez Community Shield'ı kazandı.

İngiltere Community Shield'da lig şampiyonu Arsenal ile Manchester City, Cardiff'te karşı karşıya geldi. Arsenal henüz 1. dakikada Riccardo Calafiori'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Londra ekibi, 28. dakikada Kai Havertz'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

ÖDEGAARD FARKI ÜÇE ÇIKARDI

Arsenal ikinci yarıya da hızlı başladı. Martin Ödegaard, 48. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Arsenal, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

MARESCA İLK RESMİ MAÇINDA KAYBETTİ

Pep Guardiola sonrası Manchester City'nin başına geçen Enzo Maresca, yeni takımıyla ilk resmi maçına Arsenal karşısında çıktı. Manchester City, Maresca döneminin ilk resmi karşılaşmasında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

ARSENAL 18. KEZ KAZANDI

Manchester City karşısında farklı bir galibiyete imza atan Arsenal, tarihinde 18. kez Community Shield'ı müzesine götürdü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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