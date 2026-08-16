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Sao Paulo FC'nin takım otobüsünde 86 kilo esrar yakalandı

Sao Paulo FC'nin takım otobüsünde 86 kilo esrar yakalandı
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Brezilya ekibi Sao Paulo FC'nin takım otobüsünde 86 kilogram esrar ele geçirildi.

Brezilya ekibi Sao Paulo FC'nin takım otobüsünde 86 kilogram esrar ele geçirildi. Takım otobüsünde bulunan uyuşturucu madde dikkat çekerken, olayla ilgili detaylar merak konusu oldu.

TAKIM OTOBÜSÜNDE 86 KİLO ESRAR

Brezilya ekibi Sao Paulo FC ile ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı. Kulübün takım otobüsünde 86 kilogram esrar ele geçirildi. Takım otobüsünde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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