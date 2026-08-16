Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler

Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Metalist Kharkiv karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü henüz ilk dakikada Martins da Silva Newerton kaydetti.

ARDA TURAN'IN TAKIMI 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı. Shakhtar Donetsk puanını 9'a yükseltirken, Metalist Kharkiv 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP POLESSYA

Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta Polessya ile karşı karşıya gelecek. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.