Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Metalist Kharkiv'i 1-0 mağlup etti. İlk dakikada gelen golle 3 puana uzanan Shakhtar Donetsk, yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı ve puanını 9'a yükseltti.
Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Metalist Kharkiv karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü henüz ilk dakikada Martins da Silva Newerton kaydetti.
ARDA TURAN'IN TAKIMI 3'TE 3 YAPTI
Bu sonuçla Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı. Shakhtar Donetsk puanını 9'a yükseltirken, Metalist Kharkiv 3 puanda kaldı.
SIRADAKİ RAKİP POLESSYA
Shakhtar Donetsk, ligde gelecek hafta Polessya ile karşı karşıya gelecek. Metalist Kharkiv ise Zorya Luhansk ile puan mücadelesi verecek.