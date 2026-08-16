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Elazığ'da Nadir Görülen Sarı Yengeç Örümceği Kamerada

Elazığ'da Nadir Görülen Sarı Yengeç Örümceği Kamerada
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Elazığ'ın Ballıca köyünde, Türkiye'de çok nadir görülen ve literatürde 'Thomisidae' olarak bilinen sarı yengeç örümceği, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçük boyutuna rağmen iyi bir avcı olan bu örümcek, çiçeklerin rengini alarak kamufle oluyor ve yaşamını çiçekte geçirip böceklerle besleniyor.

Elazığ'da literatürdeki adı 'Thomisidae' olan 'sarı yengeç örümceği' görenleri şaşırttı.

Türkiye'de çok nadir olarak görülen 'sarı yengeç örümceği', Elazığ'da merkeze bağlı Ballıca köyünde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Genellikle aynı renkteki çiçeklerde kamufle olarak avlandığı için bölgede yaşadığına dair kanıt bulunmayan sarı yengeç örümceği, küçük olmasına rağmen çok iyi bir avcı olarak biliniyor. Çiçeğin rengini alarak kamufle olan örümcek, tüm yaşamını yerleştiği çiçeğin üzerinde geçirerek bitkilere gelen böceklerle besleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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