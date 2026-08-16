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RAMS Başakşehir'den lige güzel başlangıç! Kocaelispor'u rahat yendiler

RAMS Başakşehir'den lige güzel başlangıç! Kocaelispor'u rahat yendiler
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı. İstanbul ekibine galibiyeti Christopher Operi ve Eldor Shomurodov'un golleri getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında RAMS Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. RAMS Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. 

EMİN BAYRAM'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

RAMS Başakşehir, 14. dakikada Christopher Operi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Emin Bayram ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

SHOMURODOV NOKTAYI KOYDU

RAMS Başakşehir, karşılaşmanın 72. dakikasında Eldor Shomurodov'un attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve RAMS Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başlarken Kocaelispor ilk haftayı puansız tamamladı. RAMS Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Amed Sportif'i konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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