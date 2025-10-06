Bursa ve çevre illerde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da AK Parti il kadın kolları başkanlıklarınca "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, bugün 81 ilde kurdukları bu zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz-yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın seyrettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz. Vicdanlarımızla haykırıyoruz çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."

Etkinliği, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve bazı AK Parti Bursa milletvekilleri ile 17 ilçenin kadın kolları başkanları katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, ellerinde Filistin ve Türkiye bayraklarının yanı sıra üzerinde "Özgür Gazze", "Şiddetin en ağırı Gazze'de", "Barış kadınla mümkün" yazılı pankartlarla katıldı.

Kadın kolları üyeleri daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nın çevresinde insan zinciri oluşturdu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını belirtti.

Karadayı, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını dile getirdi.

Bilecik

Bilecik'te Atatürk Parkı önünde toplanan AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyeleri ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla zincir oluşturarak yürüdü.

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Bilecik'ten ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerine seslendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Barış kadınla mümkün. Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı."

Yalova

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kent Müzesi önünde düzenlenen etkinlikte AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

Etkinliğin 81 ilde yapıldığını belirten Battal, "Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir!. Biz, 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum.' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede?" ifadesini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Umut Güçlü, partili yöneticiler ve çok sayıda kadın ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ve çeşitli dövizlerle destek verdi.

Eskişehir

Eskişehir'de AK Parti'li kadınlar, Valilik Meydanı'nda el ele tutuşarak Filistin halkına destek verdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladığını dile getiren Ertorun, "Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık." diye konuştu.

Balıkesir

Balıkesir'de AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplandı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan, konuşmasında barışın kadınlarla mümkün olduğunu belirterek, "Bugün kadınlar olarak, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimiz tüm dünyayı göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir. Öksüz, yetim bırakılan çocukların zinciridir." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'in de katıldığı basın açıklamasının ardından "sessiz" yürüyüş gerçekleştirildi.

Kütahya

Kütahya'da AK Parti'li kadınlar, Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevdenur Karabacak Çakıcı, yaptığı açıklamada, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'na dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını belirten Çakıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık."

Etkinlikte katılımcılar, insan zinciri oluşturdu.