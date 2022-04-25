Bursa'da mahalle arasına düşen uçak panik yarattı! İşte olay yerinden ilk görüntüler - Haberler

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Bursa'da mahalle arasına düşen uçak panik yarattı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Bursa'da mahalle arasına düşen uçak panik yarattı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Yunuseli Havalimanı yakınlarına tek motorlu bir uçak düştü. Uçağın yerleşim yerine düşmesi nedeniyle panik yaşanırken, olay yerinden ilk görüntüler de geldi.

Bursa'da tek motorlu bir uçağın, yerleşim yerine düşmesi paniğe neden oldu. Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Bölgeden gelen görüntülerde uçağın sokak arasına düştüğü görülüyor.

DÜŞÜŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Yaralı ve can kaybı bilgisi henüz netleşmezken ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. Uçağın düşüş nedeni ise henüz belli olmadı.

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler:

Bursa'da mahalle arasına düşen uçak panik yarattı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Bursa'da mahalle arasına düşen uçak panik yarattı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Bursa'da mahalle arasına düşen uçak panik yarattı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Bursa'da mahalle arasına düşen uçak panik yarattı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bursa, Uçak, Güncel, Haberler

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