Barajların aktif doluluk oranı yüzde 46

Tarım ve Orman Bakanlığı, barajların aktif doluluk oranının yüzde 46 olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, barajların aktif doluluk oranının yüzde 46 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 1 Ekim 2022'den düne kadar kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 16,6, 2022 su yılına göre de yüzde 16,6 oranında azalma meydana geldiği belirtildi.

Günlük izlemesi yapılan 428 adet depolama tesisinde137 milyar metreküp su bulunduğu ve yüzde 46 aktif doluluk belirlendiği aktarılan açıklamada, geçen yıl aynı tarihte doluluk oranının yüzde 39,6 olarak kayıtlara geçtiğine işaret edildi.

İstanbul'un aktif doluluk oranı yüzde 43

301 adet sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranının yüzde 41 olduğu, geçen yıl aynı tarihten yüzde 3 oranında daha fazla su bulunduğu anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"113 adet içme suyu barajında aktif doluluk oranı yüzde 46 olup, geçen yıl aynı tarihten yüzde 1 oranında daha fazla su bulunmaktadır. 149 adet enerji maksatlı barajda da aktif doluluk oranı yüzde 47,5 olup, geçen yıl aynı tarihten yüzde 75 oranında daha fazla su bulunmaktadır. İstanbul ilinin aktif doluluk oranı yüzde 43'tür. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 40 oranından daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 5 aylık karşılayabilme kapasitesi vardır.

Ankara ilinin aktif doluluk oranı yüzde 27'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 1,5 daha az su bulunmaktadır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır."

İzmir'in aktif doluluk oranının yüzde 22,1 olduğu, geçen yıl aynı tarihten yüzde 8 daha az su bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barajların yanında YAS (Yer Altı Suyu) kuyuları ile yüzde 57 civarında içme suyuna takviye yapılmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında önemli problemle karşılaşılması beklenilmemektedir. Her ne kadar baraj doluluk oranı düşük görülse de barajlara hiç su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 1,5 yıldan daha fazla karşılayabilecek mevcut su hacmi vardır.

Bursa ilinin aktif doluluk oranı yüzde 45,7'dir. Geçen yıl aynı tarihten yüzde 6,4 daha az su bulunmaktadır. Özellikle Bursa ilimizin 2 ay önce ciddi bir içme suyu sorunu ile karşılaşabileceği düşünülmüş ve YAS kuyuları hemen devreye alınmaya başlanılmıştır. Ancak barajların doluluk oranı son 1 ayda yüzde 35 artmıştır. Barajlara hiç su gelmemesi halinde içme suyu ihtiyacının yaklaşık 7 aylık kısmını karşılayabilme kapasitesi vardır. Ayrıca ihtiyaç halinde YAS kuyuları da devreye alınabilecektir Ayrıca ülkemiz yağışlı bir dönemden geçmektedir. Bunun da baraj doluluklarına olumlu etki yapması beklenmektedir."