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Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

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Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan protestolarda yaşanan şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. Protestocular başbakanın istifasını isterken, başkentte süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bangladeş'te haftalardır devam eden "kamuda kontenjan kararı" protestolarında can kaybı 93'e çıktı.

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 93'E YÜKSELDİ

Bangladeş'te önceki haftalarda "kamuda kontenjan kararı" protestolarında 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Prothom Alo gazetesinin haberine göre, yeniden başlayan gösterilerde, protestocular, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid hükümetinin istifasını istedi. Ülkenin çeşitli bölgelerindeki protestolarda polis ve hükümet karşıtı göstericiler arasında çıkan arbedelerde ölenlerin sayısı 93'e çıktı.

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

BAŞKENTTE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bangladeş Başbakanı Hasina, yaptığı açıklamada, protesto adı altında şiddete başvuranları "terörist" olarak niteledi. Hasina, hükümetin "suçlulara" karşı sert önlemler alacağı uyarısında bulundu. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı" ilan edildiği belirtildi. Hükümet, ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etti.

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

FACEBOOK VE WHATSAPP'A ERİŞİM ENGELİ

Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatı verirken, ülkede Facebook ve WhatsApp da engellendi. Ülkede temmuz sonundan bu yana zaman zaman kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı. Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı. Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise biri polis iki kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Kaynak: AA / Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı Bangladeş Hükümet Uluslararası İnsan Hakları Şiddet Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ebu Huzeyfe:

Mutlaka bi yahdj geçmiştir ordan

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