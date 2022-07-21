Balıkesir'de 4.6 şiddetinde deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerden de hissedildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 12,32 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbarın bildirilmediği ifade edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Deprem çok kısa sürdü. Şu an için olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

VALİ ŞILDAK: TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, "Saat 18.44'de Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve AFAD birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İLK BİLGİLERE GÖRE DEPREM YIKIMA YOL AÇMADI

Balıkesir'in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa'da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı. Balıkesir Valiliğinin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.