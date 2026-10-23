Bakan Kurum: Ülkemizin ve dünyamızın önümüzdeki 50 yılını etkileyecek iradeyi ortaya koyuyoruz

Yazılı ve görsel medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantıda COP31 Başkanlığı'nın Eylem Gündemi'nin 10 başlığını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "COP31'i biz sadece bir zirve olarak görmüyoruz. Küresel görünürlük, diplomatik etki, uluslararası işbirlikleri, yatırım ve yeşil dönüşüm açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte üretimini, istihdamını, sanayisini, teknolojisini bu konuya göre revize eden, yenileyen bir Türkiye olmak istiyoruz. Biz bu anlamda geleceği beklemiyoruz. Onu şekillendirmeye gayret gösteriyoruz ve ülkemizin ve dünyamızın önümüzdeki 50 yılını etkileyecek belki de tarihin akışına olumlu anlamda en büyük katkıyı sunacak o iradeyi ortaya koyuyoruz. Türkiye, yarının dünyasına imzasını atacak. Türkiye tüm insanlığın geleceğine inşallah mührünü vuracaktır" dedi.

Dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye'nin çalışmaları sürüyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda İstanbul'da yazılı ve görsel medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Toplantıya, Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Özay Şendir, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli'de katıldı. Türkiye'nin COP31'e yönelik son hazırlıklarını anlatan COP31 Başkanı Kurum, temsilcilerin sorularını yanıtladı. COP31 Başkanı Kurum, "Sizlerin katkısını çok önemsiyoruz. Sizlerin kalemi, ekranı ve haberi bu büyük buluşmayı milyonlarca insanla buluşturacak. İstiyoruz ki Antalya'dan yükselen mesaj, daha yaşanabilir şehirler kurma irademizi, çevremizi koruma kararlılığımızı ve ülkeler arasında güçlenecek iş birliğini dünyanın her köşesine ulaştırsın" dedi.

'ASIL KRİZ, İNSANLIĞIN VE DOĞANIN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR EŞİĞE SÜRÜKLENMESİ'

Dünyada siyasi istikrarsızlıkların derinleştiğini, çatışmaların ve sıcak savaşların milyonları yerinden ettiğini, ekonomik krizlerin ve barınma gibi temel insani sorunların tüm coğrafyaları sarstığını belirten COP31 Başkanı Kurum, bu süreçlerin aşılabileceğini ancak iklim krizinin geri dönülemez sonuçlarla insanları baş başa bırakacağına dikkat çekti. Bakan Kurum, "Asıl ve kalıcı olan, insanlığın ve doğanın geri dönüşü olmayan bir eşiğe doğru sürükleniyor olmasıdır. Asıl büyük kriz; iklim değişikliğiyle birlikte, bu gezegenin artık üzerinde nefes alınamayacak, yaşanılamayacak bir yere dönüşme tehlikesidir. İşte tam da böyle bir dönemde, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 9–20 Kasım tarihlerinde Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya iklimin geleceğini konuşmak üzere ülkemize Antalya'ya gelecek" diye konuştu.

85 HÜKÜMET VE DEVLET BAŞKANI KATILIMINI BİLDİRDİ, 3 BİN GAZETECİ AKREDİTE OLDU

Antalya'daki zirvenin 2016 yılında Botanik EXPO'suna ev sahipliği yapan Antalya EXPO alanında gerçekleştirileceğini yineleyen Kurum, "1 milyon 100 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Buluşmaya gerçekten heyecanlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hazırlık planımızda 527 bin metrekarelik Mavi Bölgemiz var ve yine 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge'de etkinliklerimiz olacak. Çok kapsamlı bir çalışma yürüttük. Yani ulaşım bağlantılarından güvenlik sistemlerine, toplantı salonlarından basın ve yayın altyapısına kadar her ayrıntı üzerinde çalıştık ve burada gelen her misafirin güvenli, huzurlu bir şekilde alandan istifade etmesini sağlayacak yatırımlarımızı yaptık. Mavi Bölge'de Birleşmiş Milletler'in resmi müzakereleri yürütülecek ve 11-12 Kasım'da Dünya Liderler Zirvesi de burada yapılacak. Şu ana kadar 85 hükümet ve devlet başkanı katılımını bildirdi. Uluslararası medyanın oldukça yoğun ilgisi var. Yaklaşık 3 bin gazeteci akredite oldu. Yeşil Bölge'de ise ne yapacağız? Ülkemizin aslında dünyaya açılan vitrini olacak Yeşil Bölge. Binlerce insanın iklim çözümlerini yakından takip ettiği, bilimle, sanatla, teknolojiyle buluşabileceği bir alan olacak. ve burada üniversiteler, girişimciler, gençler, sivil toplum kuruluşları aynı çatı altında bir araya gelecekler. Mavi Bölgede iklim finansmanı ele alınırken Yeşil Bölge'de de aslında bu alandaki uygulamaları bilimi ve yeni projeleri tanıtmış olacağız. Bu anlamda da bilhassa gelişmekte olan ülkelerin bilime, teknolojiye erişimi, bu projelere erişimi adına yeşil bölgedeki bu faaliyeti de önemsiyoruz. Tabii bu iki bölgede elde ettiğimiz deneyimler sonrasında da müzakere masasında konuşulan aslında her başlığın günlük hayattaki karşılığını da görebilmiş olacağız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN VE DÜNYANIN ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILINI ETKİLEYECEK İRADEYİ ORTAYA KOYUYORUZ'

Türkiye'nin COP31'i her açıdan güçlü bir liderlikle sahiplendiğinin altını çizen COP31 Başkanı Kurum, "COP31'i biz sadece bir zirve olarak görmüyoruz. Küresel görünürlük, diplomatik etki, uluslararası işbirlikleri, yatırım ve yeşil dönüşüm açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz ve Türkiye olarak önümüzdeki süreçte bu sürece liderlik eden, bu süreci tüm sektörleriyle birlikte benimseyen bir ülke olarak COP Başkanlığı sürecini yürütüyoruz. Bu bizim için gerçekten bir konferansın çok daha ötesinde. O yüzden COP31'in Türkiye'ye sağlayacağı kazanımları finansman, yatırım, teknoloji, şehircilik, sanayi, istihdam ve uluslararası itibar boyutları olmak üzere bu fırsata liderlik eden ve önümüzdeki süreçte üretimini, istihdamını, sanayisini, teknolojisini bu konuya göre revize eden, yenileyen bir Türkiye olmak istiyoruz. Biz bu anlamda geleceği beklemiyoruz. Onu şekillendirmeye gayret gösteriyoruz ve ülkemizin ve dünyamızın önümüzdeki 50 yılını etkileyecek belki de tarihin akışına olumlu anlamda en büyük katkıyı sunacak o iradeyi ortaya koyuyoruz. İşte Türkiye olarak devletimiz ve milletimizden aldığımız güçle hiçbir tereddüde yer bırakmadan, en net ve kararlı duruşumuzla, aksiyon gücümüzle, kimseyi bu anlamda geride bırakmadan herkesi sürece dahil ederek doğuyla batı, kuzeyle güney arasında köprü vazifesi görecek ve bu anlamda tüm medeniyetlerin buluşma noktası olan Türkiye'de, Antalya'da bu büyük dönüşüme liderlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EYLEM GÜNDEMİNİN 10 BAŞLIĞINI VE 6 HEDEFİNİ ANLATTI

Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın Eylem Gündemi'nde yer alan Sıfır Atık, Temiz Enerji Dönüşümü/ Elektrifikasyon, Gıda Güvenliği, İklim Uygulama Köprüsü, Okyanuslar ve Denizler, İklim Dirençli Şehirler, Gençlik ve Eğitim, Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri, Rio Sinerjisi, Yeşil Sanayileşme başlıklarına ilişkin detaylı açıklamalar yaptı. COP31 Başkanı Kurum bu 10 başlığı, 2035 yılına uzanan 6 küresel uygulama hedefiyle desteklediklerini ifade ederek bu hedefleri şöyle sıraladı; elektriğin dünya genelindeki nihai enerji tüketimindeki payının yüzde 35'e yükselmesi, küresel atık üretimindeki artış hızını yarıya indirme, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e çıkarılması, Tarım ve iklim eğitimi alanında farkındalığı büyütmek, İklim Uygulama Köprüsü'nü yaygınlaştırmak.

'AMERİKAN TİCARET ODASI DA BU İŞİN TAM GÖBEĞİNDEDİR'

Bakan Kurum, taahhütlerin eyleme geçmesini sağlayacak anlayışı gerçekleştirmede kararlı olduklarını belirterek "Uluslararası Enerji Ajansı, OECD gibi birçok kuruluş, yine Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı bizim COP31'de stratejik ortağımız. Bu ortaklarımızla birlikte elektrifikasyon ve temiz enerji alanında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıyla ülkelerin iklim hedeflerini uygulanabilir projelere yine dönüştürme alanlarında birlikte çalışıyoruz. Yine kalkınma bankaları. Yani bu işleri hayata geçirmemiz için evet bu taahhütler var, bu eylemler var ama bunları hayata geçirecek finansa ulaşıma için de kalkınma bankaları, uluslararası finans kuruluşları, yerel yönetimler ki bu konuyu da çok çok önemsiyoruz. Bugün bana soruyorlar işte 'Amerika bu toplantıya gelmeyecek, Paris Anlaşması'ndan çıktı mı veya buraya taraf mı?' Yani biz burada aslında sektörlerin, üretim ve istihdamın ne istediğini ne beklediğini değerlendiriyoruz ve bu kapsamda Amerikan Ticaret Odası da bu işin tam göbeğindedir. COP31 sürecinin yanındadır. Dolayısıyla orada sektörün dönüşümü, insanlığın bu konudaki beklentilerini de çok iyi biliyoruz" dedi.

'DİRENÇLİ ŞEHİRLERE AYRI BİR PARANTEZ AÇACAĞIZ'

Bakan Kurum, Türkiye'nin dünyaya COP31'in Dirençli Şehirler başlığına uygulama örneği olarak deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa Seferberliğini anlatacağını belirtti: Dirençli şehirlere ayrı bir parantez açacağız. Bu konuda büyük bir tecrübemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde 100 milyar doları aşan yatırımla orada 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı yeniden ayağa kaldırdık. Saatte 23, günde 550 konut üreterek yani tarihe not düşeceğimiz bir başarı hikayesini aziz milletimizle birlikte ortaya koyduk. Bugün orada yaptığımız konutlar enerji alanında yüzde 39 daha az enerji üretiyor. Hepsi Sıfır Atık uyumlu ve daha yaşanabilir şehirleri deprem bölgesinde 11 ilimizde ayağa kaldırmış olduk. Buradaki birikimi tüm dünyayla paylaşacağız.

'SIFIR ATIK KÖYLERİYLE DÖNÜŞÜMÜ YAŞATARAK ANLATACAĞIZ'

Bakan Kurum, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin de yine COP31'in metan azaltımı hedefi doğrultusunda dünyaya ilham vereceğini dile getirdi: Sıfır Atık Hareketi de ülkemizin dünyaya sunduğu en güçlü örneklerden, projelerden biri. Türkiye'nin bu anlamda dünyaya imzası. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık anlayışını COP31 alanının her köşesinde hissettirmek istiyoruz. Sıfır Atık Müzesi, çocuk ve gençlik atölyeleri ve Sıfır Atık köyleriyle ziyaretçilerimize bu dönüşümü yaşatarak anlatacağız.

LET'S COP ŞARKISINI DİNLETTİ, COPArt PROJESİNİ ANLATTI

Türkiye'nin kültür ve sanat organizasyonlarıyla COP31 sahnesine çıkacağını ve iklim farkındalığını tüm dünyaya yansıtacağını anlatan Kurum, bu kapsamda COP31 için özel hazırlanan "Let's COP" isimli İngilizce şarkıyı yayın yönetmelerine ilk kez dinletti. COpArt başlıklı etkinlikler kapsamında alanın tamamının açık hava sahnesi olarak kullanılacağını vurgulayan Kurum, "COPArt kapsamında tabii çok kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Yani operasyon planımızda 70 yabancı, 120 yerli sanatçının eserlerini kapsayan 4 tematik sergi de bulunuyor. Ulusal ve uluslararası birçok sanatçımızın eserleri, senfonik konserler, dünyaca ünlü şarkıcıların konserleri yine panelleri olacak. Amacımız dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize aslında çevre duyarlılığını sanatın diliyle anlatan unutulmaz bir deneyim sunmak istiyoruz. Bu açık hava müzesinde düşünün bir senfoni orkestrası doğanın sesini sahneye taşıyor. Geri kazanılmış malzemelerden bir heykel yükseliyor. Dijital bir eser, iklim verilerini herkesin anlayabileceği bir görüntüye dönüştürüyor. Böyle bir buluşma, insanları aynı duygu etrafında bir araya getirir. Antalya'da işte bu etkiyi oluşturmak istiyoruz" dedi.

ANADOLU MEDENİYETİ, GENÇLER, ÇOCUKLAR VE GASTRONOMİ

Anadolu Bahçesi ve kültür-medeniyet alanlarında birbirinden farklı tanıtım etkinlikleri düzenleneceğini anlatan Bakan Kurum, 7 bölgenin mutfak kültürünü, yerel üretimi ve sürdürülebilir gastronomi örneklerini dünyaya sunacaklarını söyledi. Gençler ve çocuklar için özel programlar hazırlandığını ifade eden Bakan Kurum, Gençlik ve Bilim Merkezi, Çocuk Adası, eğitim alanları ve uygulamalı atölyelerin alanda kurulduğundan bahsetti.

'BU HAZIRLIKLARIN ANTALYA'YA KALICI ESERLER KAZANDIRMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

COP31 Alanı'nda 500'ün üzerinde çalışma alanı ve 40 canlı yayın noktası ile 4 bin medya mensubuna hizmet verebilecek bir merkez oluşturduklarını anlatan Kurum, konferans boyunca 300'ü aşkın basın toplantısına imkan sağlayacak bir düzenin hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Kurum, Antalya'da yenilikçi fikirlerin yatırımcılarla buluşması için Start-up Zone alanının oluşturulduğunu burada iklim teknolojileri geliştiren girişimlerin projelerini tanıtabileceğini uluslararası paydaşlarla görüşebileceğini vurguladı. Yine Türkiye Pavilyonu'nda enerji, atık yönetimi, şehircilik, bilim ve teknoloji alanlarında hayata geçirilen uygulamaların sergileneceğini kaydetti. Bakan Kurum, bu alanların COP31'den sonra da Antalya ekonomisine katkı sunacağını belirterek, "Elbette bu hazırlıkların Antalya'ya kalıcı eserler kazandırması da bizim için çok kıymetli. Yani bu alan artık Türkiye'nin, Antalya'nın kalıcı bir eseri haline geldi. Burada kongre, fuar ve ulaşım altyapısına yönelik çok önemli yatırımlarla aslında şehrimizin kapasitesini de güçlendirmiş olduk" dedi.

'TÜRKİYE, 'YARININ DÜNYASINA' İMZASINI ATACAK'

Bakan Kurum konuşmasını COP organizasyonlarının dünyanın ortak geleceği için hayati önemde olduğunu hatırlatarak tamamladı: "COP31'i sadece bir zirve olarak değil ülkemizin ve dünyanın önümüzdeki 50 yılını kurtaracak tarihi bir milat olarak ele alıyoruz. Bugün atılacak adımları sadece diplomatik birer protokol veya geçici birer organizasyon olarak görmek aslında karşı karşıya olduğumuz felaketin büyüklüğünü anlamamak demektir. Savaşlar ve krizler ne kadar yıkıcı olursa olsun, ekolojik çöküşün yaratacağı kalıcı yıkım maalesef telafisi olmayan bir yıkımdır. Geçici krizlerin gürültüsü içinde asıl gerçeği göz ardı etmeyecek, gezegenimizin geleceğini hiçbir şekilde karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bu konuda netiz, bu konuda ilk günden itibaren bu şekilde duruyoruz. Bu anlamda palyatif önlemler yerine çocuklarımızın istikbali için o kalıcı ve dönüştürücü iradeyi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde COP31 Başkanlığı olarak ortaya koyacağız. Türkiye, yarının dünyasına imzasını atacak. Türkiye tüm insanlığın geleceğine inşallah mührünü vuracaktır. Antalya'da bu anlamda hep birlikte çalışacak ve yine Antalya'da tüm dünyaya, tüm dünyanın geleceğine mührümüzü vurmak üzere kalıcı bir tarihi iz bırakacağız. Ben bu kapsamda herkesi Antalya'ya davet ediyorum. Türkiye'nin bu gururuna ortak olmaya çağırıyorum.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı