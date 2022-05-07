Bakan Akar: Sığınmacıların gönüllü dönüşü için her türlü çaba gösterilmektedir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sığınmacıların Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine uygun güvenli, gönüllü ve saygın bir s¸ekilde dönüs¸leri için gerekli s¸artların olus¸masına yönelik her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Mersin'de Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Pas¸a, Gazi Hasan Pas¸a, Kılıç Ali Pas¸a, Mezamorta Hüseyin Pas¸a, Oruç Reis, Piri Reis ve Turgut Reis'ten aldığı ilhamla her geçen gün çok daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Akar, "Türk Deniz Kuvvetlerimiz denizlerimizde hak alaka ve menfaatlerimizi korumak için kendisine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Türk Deniz Görev Grubu'nda görev yapan Gökçeada fırkateynimiz Libya'nın Misrata açıklarında, içinde göçmenlerin bulunduğu bir tekneyi tespit etti. Yarı baygın haldeki 17 düzensiz göçmene hemen sağlık personelimiz tarafından gerekli müdahaleler yapıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucunda Libya makamlarına teslim edildi. Bu ve benzeri faaliyetler TSK'nın çok çeşitli coğrafyalarda barışa, istikrara ve huzura yaptığı insani katkıları göstermektedir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel