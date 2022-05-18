Aşiret lideri düğünler için limit koydu; uygulamaya kızından başladı - Haberler

ŞIRNAK'ta, Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, düğünlerin masrafları, takılacak takı ve para miktarıyla ilgili, muhtarlar ve aşiret üyeleriyle karar alıp limit koydu. Damadın ailesinden istenen 200 gram altın 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü. Yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisinin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararı alındı. Uygulamaya kendi kızının düğününde başlayan Yıldız, "Damat tarafını borç altında bırakamam" dedi. Düğünde çok sayıda kişinin aynı anda çektiği halay da havadan görüntülendi.

Uludere ilçesinde, Goyan Aşireti lideri ve Uzungeçit beldesi Belediye Başkanı Cemil Yıldız, muhtarlar ve aşiret üyeleriyle bir araya gelip, ekonomik krizle birlikte evlenmekte güçlük çeken ve evlendikten sonra borç yükü altına giren gençlerin durumunu göz önünde bulundurarak, düğün masraflarıyla ilgili kararlar aldı. Buna göre, damadın ailesinden istenen 200 gram altın miktarı, 70 gramı geçmeyecek şekilde düşürüldü. Davetlilere verilen ve yaklaşık 500 kilo etin kullanıldığı yemek servisi de kaldırıldı. Yemeğin sadece il dışından gelen misafirlere 30 kilo eti geçmeyecek şekilde verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında düğünde yapılacak masrafın da 100 bin TL'yi geçmemesine karar verildi.