Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erciş lahanasında hasat başladı, 500 çiftçi yaklaşık 1700 dekar alanda üretiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciş lahanasında hasat başladı, 500 çiftçi yaklaşık 1700 dekar alanda üretiyor Haber Videosunu İzle
Erciş lahanasında hasat başladı, 500 çiftçi yaklaşık 1700 dekar alanda üretiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Coğrafi tescil işaretli Erciş lahanasının hasadı başladı; ilçede 500 çiftçi yaklaşık bin 700 dekar alanda üretim yapıyor. Tanesi 100 TL'ye satılan lahana Van, Bitlis, Ağrı ve Iğdır gibi çevre illere gönderilerek çiftçilerin kazanç kapısı oluyor.

Coğrafi tescil işaretli Erciş lahanasının hasadına başlandı.

Büyüklüğüyle dikkat çeken ve bölge ekonomisine katkı sunan Erciş lahanasının hasadına başlandı. İlçede 500 çiftçinin yaklaşık bin 700 dekar alanda ürettiği lahananın her yıl Haziran ayında ekimi yapılıyor. Ekim ayında hasadı yapılan lahana, çiftçilerin kazanç kapısı oluyor. Erciş'te geniş bir alanda ekimi yapılan Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır gibi çevre il ve ilçelere de gönderilen lahana büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Tanesi 100 TL'ye satılan lahananın sarması ve turşusu yapılıyor.

Lahana yetiştiricisi Samet Kızılkaya, "Lahana işiyle uğraşıyoruz. Erciş'in ileri gelen çiftçilerinden biriyiz, tohumumuz ata tohumudur. Dededen babadan kalma. Dedem lahana işi yapardı, dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Şu an babamla birlikte yapıyoruz. Babam Metin Kızılkaya, Erciş'in en büyük lahanacılarından biridir" dedi.

Erciş'in lahanası, Türkiye'de lezzet olarak, tat olarak hiçbir yerde yetişmediğini ifade eden Kızılkaya, "Bizim lahanamız çok lezzetlidir. Kilo olarak da ağır ve büyüktür. Yani istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir tohumumuz vardır. Tohumumuzu kendimiz yetiştirir, kendimiz ekiyoruz. Ağrı Tatvan, Bitlis, Van, Muradiye, Çaldıran, çevre il ve ilçelerden talep oldukça biz lahana gönderiyoruz. Genellikle Erciş'in lahanasını Diyarbakır bayağı tüketiyor. Erciş'imizin lahanası tescillenmiştir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı

Cezası ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

Yargı krizi büyüyor! Cumhurbaşkanı gece yarısı ülkeye döndü
Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Polonya'da 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı

Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir

Gözler Erdoğan'ın vereceği müjdede! Maaşlara 6 ayda bir zam yerine...
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Gizem Örge'nin gözlerden uzak aile dramı: Annem engelli kaldı