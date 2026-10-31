California'daki alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletine bağlı Fairfield kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Fairfield Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 20.30 sıralarında bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Fairfield Emniyet Müdürü Dan Marshall, düzenlediği basın toplantısında, yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğunu kaydederek, "Konuyla ilgili bilgisi olan herkesi Fairfield Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçmeye çağırıyoruz. Alışveriş merkezinde kameralar olduğunu biliyorum; umarım bu kayıtlara ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bölgede güvenliğin artırıldığını ve tanıklarla görüşüldüğünü belirten yetkililer, şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı