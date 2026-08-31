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Yeni Yol Grubu'na Yeniden Refah'tan Destek: TBMM'de Grup Korundu

Yeni Yol Grubu'na Yeniden Refah'tan Destek: TBMM'de Grup Korundu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de grup kurma sayısının korunması için Yeni Yol Partisi'ne geçen Konya Milletvekili Ali Yüksel ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a teşekkür etti. Bursa Milletvekili Kani Torun'un istifasıyla 19'a düşen milletvekili sayısı, Yüksel'in katılımıyla 20'ye ulaşarak grup statüsü yeniden sağlandı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de grubun düşmemesi için Yeni Yol Partisi'ne geçen Konya Milletvekili Ali Yüksel ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a teşekkür etti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin iki hafta önce AK Parti'ye geçmesinin ardından da Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Yeni Yol Grubu'nun düşmemesi için CHP'den Yeni Yol'a geçmişti.

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un Yeni Yol Partisi'nden istifasının ardından Yeni Yol'un Meclis'teki milletvekili sayısı 19'a düşmüştü. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Grubu'na katılmasıyla TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı.

Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin talep ve beklentilerini TBMM çatısı altında gür bir sesle savunmak adına yürüttüğümüz grup çalışmalarımıza sağladıkları anlamlı katkı nedeniyle; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a, parti yönetimine ve Konya Milletvekili Sayın Ali Yüksel'e teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Arıkan, gösterilen siyasi nezaket ve dayanışmanın ülke için hayırlı olmasını diledi.

Ali Babacan da Yüksel'in Yeni Yol Grubu'nun TBMM'deki çalışmalarının devamına önemli katkı sağlayacağını belirterek, kararın partiler arasındaki dayanışma ve iş birliğini güçlendireceğini ifade etti. Babacan, "Bu karar nedeniyle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Fatih Erbakan'a, Konya Milletvekili Sayın Ali Yüksel'e ve Yeniden Refah Partisi camiasına milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yeni Yol Partisi, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin ittifakıyla kurulmuştu. Gelecek Partisi'nden Yeni Yol bünyesinde yer alan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin iki hafta önce istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından Yeni Yol Grubu'nun düşmemesi için CHP'li Ali Fazıl Kasap,  Yeni Yol Partisi'ne geçmişti. Kasap, bu görevi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla üstlendiğini ifade etmişti.

Feshedilen Gelecek Partisi'nden Yeni Yol Grubu'nda bulunan Kani Torun'un istifasıyla yine düşmesi gündeme gelen Yeni Yol Partisi'ne destek, bu kez ittifak çalışmalarının sürdüğü Yeniden Refah Partisi'nden geldi ve Ali Yüksel grubun düşmemesi için Yeni Yol'a geçti.

Kaynak: ANKA

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