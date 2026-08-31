Haberler

Evin içindeki kavga felaketle bitti

Evin içindeki kavga felaketle bitti Haber Videosunu İzle
Evin içindeki kavga felaketle bitti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da bir evin içinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga felaketle bitti. Arbede sırasında ortamdaki parlayıcı bir maddenin tetiklenmesiyle odadaki şahıslar alevler içinde kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

İran’da bir evde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında odada bulunan parlayıcı bir maddenin alev alması sonucu mekanda şiddetli bir patlama meydana geldi.

ALEVLER İÇİNDE KALDILAR

Patlamayla birlikte odadaki şahıslar bir anda alevler içinde kaldı. Dehşet anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Haberler.com
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste

İki maçta da goller üst üste geldi!
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
İnternet kafede çocukların bıçaklı kavgası kamerada! Ayırmak isteyen hastanelik oldu

Çocukların kavgası kanlı bitti: Olan ayırmak isteyene oldu

İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer

İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer
Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan lige inanılmaz başlangıç

Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan lige inanılmaz başlangıç
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı