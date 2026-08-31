Haberler

Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu Can Uzun için devreye girdiği öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın bu transfer için özel olarak talimat verdiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın da uzun süredir peşinde olduğu Eintracht Frankfurt’un milli yıldızı Can Uzun için devreye girdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TRANSFER TALİMATI

Fanatik’te yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, milli futbolcunun kadroya katılması için kurmaylarına özel olarak talimat verdi. Yıldırım'ın, bu hamleyle hem sarı-lacivertlilerin yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hem de Galatasaray’a büyük bir transfer çalımı atmayı hedeflediği kaydedildi.

TEKLİF KISA SÜREDE İLETİLECEK

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin milli oyuncu için Alman kulübüne kısa süre içerisinde resmi teklifini ileteceğinin altı çizildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 2 resmi maçta sahaya çıkan Can Uzun, bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İstanbul'da Netanyahu'nun uykularını kaçıracak zirve
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı

Bitexen'in kurucusunun DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Eyyüp Kadir İnan'dan balıkçılara destek: Siz yeter ki üretin, engelleri aşarız

Eyyüp Kadir İnan'dan İzmirli balıkçılara destek: Siz yeter ki üretin
Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı