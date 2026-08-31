Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bişkek'te Dombra sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te konaklayacağı otele gelişinde dikkat çeken bir karşılama ile karşılaştı. Erdoğan, Sheraton Bişkek Otel'in girişinde "Dombra" şarkısı eşliğinde karşılandı.

OTEL GİRİŞİNDE DOMBRA EZGİLERİ

Manas Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından konaklayacağı otele geçen Erdoğan için otel girişinde Dombra şarkısı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in eşi Zeynep Gülden Ökem, büyükelçilik personeli ve otel müdürü karşıladı.

Karşılama sırasında Erdoğan'a çiçek takdim edildi. Görüntülerde otel önündeki karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeriye geçtiği görüldü.

ZİRVE VE DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI PROGRAMI

Erdoğan'ın Bişkek ziyaretinin ana gündeminde Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi bulunuyor. Cumhurbaşkanı ayrıca Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşılamıştı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de eşlik etti.