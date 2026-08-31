Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bişkek'te Dombra sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bişkek'te Dombra sürprizi Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bişkek'te Dombra sürprizi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi için Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Sheraton Bişkek Otel'in girişinde “Dombra” şarkısı eşliğinde karşılandı. Erdoğan'a çiçek takdim edilirken, karşılama renkli görüntülere sahne oldu.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bişkek'te Sheraton Bişkek Otel'in girişinde 'Dombra' şarkısı eşliğinde karşılandı.
  • Erdoğan'ı otelde Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in eşi Zeynep Gülden Ökem, büyükelçilik personeli ve otel müdürü karşıladı ve çiçek takdim edildi.
  • Erdoğan, Bişkek ziyaretinde Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı ve Bişkek Arena'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te konaklayacağı otele gelişinde dikkat çeken bir karşılama ile karşılaştı. Erdoğan, Sheraton Bişkek Otel'in girişinde "Dombra" şarkısı eşliğinde karşılandı.

OTEL GİRİŞİNDE DOMBRA EZGİLERİ 

Manas Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından konaklayacağı otele geçen Erdoğan için otel girişinde Dombra şarkısı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in eşi Zeynep Gülden Ökem, büyükelçilik personeli ve otel müdürü karşıladı.

Karşılama sırasında Erdoğan'a çiçek takdim edildi. Görüntülerde otel önündeki karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeriye geçtiği görüldü.

ZİRVE VE DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI PROGRAMI 

Erdoğan'ın Bişkek ziyaretinin ana gündeminde Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi bulunuyor. Cumhurbaşkanı ayrıca Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşılamıştı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de eşlik etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman

O artık gerçek bir kahraman: Gemi faciasında ailesi için canını verdi
İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Terör örgütü, komşuda sivilleri hedef aldı: Çok sayıda yaralı var
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
Resmi açıklama geldi! İşte Diego Carlos'un yeni adresi

Taraftarın gitmesini dört gözle beklediği isme ''Güle güle'' denildi
İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer

İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer
Otomobilin camını kırıp cep telefonunu çaldılar

Bir anda geldi! Korku dolu anlar kamerada
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı