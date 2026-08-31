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Canlı skor: İki maçta da goller üst üste

Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçlarında Beşiktaş-Çorum FK ve Amedspor-Trabzonspor maçları oynanıyor. İşte karşılaşmalarda son durum...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçlarında Beşiktaş ile Çorum FK, Amedspor ile de Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR TAKİP: İLK DEVRE OYNANIYOR

  • Beşiktaş 1-0 Çorum FK (9' Cerny)
  • Amedspor 0-1 Trabzonspor (11' Salah)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.

Amedspor: Lafont, Umut Meraş, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Diagne.

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Sarı:

Trabzonspor basar geçer inşallah Diyarbakır'a

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