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Marketteki korkunç saldırı kamerada

Marketteki korkunç saldırı kamerada
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Lübnan’ın Sayda kentindeki Meksir el-Abd bölgesinde bir markete silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya uğrayan kişinin marketin arkasına doğru kaçtığı, vurulduğu sırada defalarca bağırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vurulan ve saldırıyı gerçekleştiren kişilerin akıbetine ilişkin açıklama yapılmadı.

Lübnan’ın Sayda kentinde bulunan Meksir el-Abd bölgesindeki bir markette silahlı saldırı meydana geldi. Hedef alınan kişi marketin iç kısımlarına doğru kaçmaya çalışırken silahla vuruldu.

ÇIĞLIKLAR İÇİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay anında yaşanan dehşet ve saldırıya uğrayan adamın feryatları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Yaralanan kişinin sağlık durumu ile saldırıyı gerçekleştiren şahsın akıbetine ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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