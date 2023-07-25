Antalya'daki orman yangınında hastane ve evler tahliye edildi! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Dün akşam saatlerinde Antalya Kemer'de çıkan orman yangını halen söndürülemedi. Ekipler havanın aydınlanmasıyla yeniden havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Hastane ve bazı konutlar tedbir amaçlı tahliye edilirken Vali Ersin Yazıcı, "Yangın orman alanının içine, yangının içine giremiyoruz, uzaktan müdahale etmeye çalışıyoruz." dedi.

Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'de akşam saatlerinde çıkan orman yangını hızla büyüdü. Çok sayıda ekip söndürme çalışmalarına katılırken, hastane ve evler tahliye edildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Yangın orman alanının içine, yangının içine giremiyoruz, uzaktan müdahale etmeye çalışıyoruz." dedi. Günün ağarmasıyla havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.

BİR ANDA BÜYÜDÜ

Kemer'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bölgeye Antalya ve Kumluca'dan da takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

KEMER DEVLET HASTANESİ VE BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinin yanı sıra Kemer Devlet Hastanesi'nin de tamamen tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ekipler tahliye çalışmaları için harekete geçti. Yangın yerine yakın noktada bulunan bir akaryakıt istasyonunun etrafında da ekipler önlem aldı. Telsizden çok sayıya insan gücüne ihtiyaç olduğu çağrısı yapıldı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

75 ARAÇ İLE MÜDAHALE

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildiği kaydedildi.Diğer yandan Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ise söndürüldü. Yangına 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi.

"HASTANE VE 10 EV TAHLİYE EDİLDİ, 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ"

Şu anda bölgede 10 civarında hanenin tahliye edildiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Onlara tedbir amaçlı talimat verildi, jandarmamız görüştü bir risk söz konusu. Devlet hastanemizde 15 hastamız vardı. Hastalarımızın 13'ü kendi durumları iyi olduğu için evlerine gitti, 2 hastamızı diğer hastanelere sevk ettik. Dumanla ilgili şikayeti olan 6 kişi hastanede şu anda. Hastanemiz açık, acilimiz açık, ormanda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı olması söz konusu olduğunda Kemer Devlet Hastanemiz hizmet verecek. İhtiyaç olması halinde tabii ki merkezdeki hastanemiz ve buradaki özel hastanelerimiz de ihtiyaca cevap verecek" diye konuştu.

ALEVLER 40 KİLOMETREDEN GÖZÜKÜYOR

Diğer yandan Kemer ilçesinde yanan alanda yükselen alevler, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki kent merkezindeki falezler üzerinden de gözlendi. Meteorolojinin verilerine göre yangın bölgesinde rüzgarın saatteki hızının 10 kilometre dolayında olduğu, nem oranının ise yüzde 25 olarak ölçüldüğü belirlendi. Antalya İl Sağlık Müdürü Oğuz Karahan da bölgeye giderek, çalışmaları koordine etti.

BAKAN YARDIMCILARI YANGIN BÖLGESİNDE

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangında alevlerin 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı.

GÜN AĞARINCA MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldiği öğrenildi. Günün ağarmasıyla havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.