Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hayatını kaybetti

Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hayatını kaybetti
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Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hayatını kaybetti
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Almanya'dan Ankara'ya giderken Sakarya'da TEM Otoyolu'nda tuvalet molası veren 70 yaşındaki Selim Güzel kayboldu. Yaşlı adam ekiplerin çalışmasıyla 7 saat sonra dinlenme tesisinin arka tarafındaki tel örgüleri aşarak ormana geçmeye çalıştığı koruluk alanda bitkin halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Sakarya'da Otoyol Jandarması, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde devriye görevi sırasında, yol bakım çalışmaları nedeniyle dubalarla kapatılmış en sol şeritte park halindeki Almanya plakalı BB SE 889 otomobili fark etti. Aracın yanına yaklaşan ekipler, içinde tek başına oturan E.G. (65) adlı kadınla karşılaştı.

Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti

EŞİNİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEYİP YARDIM İSTEDİ

E.G., Almanya'dan Ankara'ya seyahat ettiklerini, eşinin tuvalet ihtiyacı için aracı kenara çekerek Ankara yönündeki bir dinlenme tesisine gittiğini, ancak bir saatten uzun süre geçmesine rağmen geri dönmediğini belirterek yardım talep etti.

Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti

YAŞLI ADAMI ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Bunun üzerine bölgeye takviye jandarma ekipleri istendi. Jandarma ekipleri, dinlenme tesisi ve çevresi ile çalılıklar da dahil geniş bir bölgede detaylı arama yaptı, park halindeki araçların altlarına bakıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma komandoları da çalışmalara katıldı. Gece görüşlü dron ve iz takip köpekleriyle aynı bölge defalarca tarandı. Kadının yanılma ihtimali göz önünde bulundurulup, otoyolun İstanbul yönünde de arama yapıldı. Ormanlık alana doğru genişletilen aramalar, gece boyunca devam etti.

Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti

BİTKİN HALDE BULUNDU, HASTANEYE KALDIRILDI

Selim Güzel, saat 05.30 sıralarında, dinlenme tesisinin arka tarafındaki tel örgüleri aşarak ormana geçmeye çalıştığı koruluk alanda bulundu. Bitkin haldeki Selim Güzel, yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuvalet molası veren gurbetçi 7 saat sonra bitkin halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Güzel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İlk bulgulara göre olayda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, dinlenme tesisine ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Güzel'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Alzaymır rahatsızlığı olabilir bilinçsizce aşırı harekteler kalp krizini tetiklemiştir çok sağlıklı da görünmüyor foto da

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yahu dayı 70 yaşına gelmişsin ne işin var otomobilde binlerce km yol...Atla uçağa gel memleketinde de kirala arabanı gez...

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