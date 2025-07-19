Saat verildi! Ankara dahil 4 kente kuvvetli sağanak uyarısı

Saat verildi! Ankara dahil 4 kente kuvvetli sağanak uyarısı
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Saat verildi! Ankara dahil 4 kente kuvvetli sağanak uyarısı
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İçişleri Bakanlığı Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ankaralılar dün akşam meydana gelen selin yarattığı hasarı onarmaya çalışırken Ankara Valiliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, 13.00-20.00 saatleri arasında kentte ikinci şiddetli sağanak yağışın beklendiğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel hayatı felç etti. Kentte sel ve taşkınlar meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Göle dönen yollarda park halindeki araçlar sulara gömüldü, bazı araçlar ise suyla birlikte sürüklenerek bir noktada birikti. Sel felaketinde bir evin duvarı yıkıldı.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

Ankaralılar selin yarattığı hasarı onarmaya çalışırken İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe ikinci kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4 KENTİ UYARDI

İçişleri Bakanlığı, bugün öğleden sonra, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, uyarıda bulundu.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; bugün öğleden sonra, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını uyarısında bulunuldu.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

"ANİ VEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

"SAAT 13.00-20.00 ARASINDA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaralılar; Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün 13.00 - 20.00 saatleri arasında ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saat verildi! Ankara dahil 4 kente kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara dahil 4 kent için bakanlıktan uyarı! İkinci sağanak geliyor
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

tesadüfen bundan çok uzun yıllar önce Ankaranın çeşitli defalar çok büyük su baskınlarına maruz kaldığını gazete arşivlerin den öğrendim hiç bahsedilmeyen bu su baskınlarında çok sayıda insan ölmüş Ankaranın fiziki yapısı her zaman su baskınına müsait Ankaranın en büyük talihsizliği elindeki parsel parsel parsel parsel devasa imkanı yirmibeş sene alt yaıya değil dinazora rant yağma talan peşkeşe harcanmasıdır verdiğiniz oylarla layık olduğunuz gibi yönetilirsiniz ....tabi kayyum atanmazsa

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Haber YorumlarıRealist:

Ankara kuruluş itibariyle hatalı.. Zamanında ulus gibi çankaya gibi tepelerde yaşam varken, sonrasında dere yataklarına tarım arazilerine inilmiş..60 sene sonra Melih başkan biraz altyapıyı düzeltti, fakat 6 senedir ızgara temizliği bile yapılmayınca, sular alta iremiyor.. Sonrada niye kayyum atanıyor derler. Beceremezsen devlet sana el atar...

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Ekipler teyakkuzda olsa ne olacak, doğal afete ekip her şey bittikten sonra temizlik için lâzım ..

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Haber YorumlarıRealist:

Düzenli temizlik bakım yapılsa ve yeni hatlar açılsa su tahliyesi kendi kendine gerçekleşir, Ama 6 yıldır ne ızgara temizliniyor ne de yeni kanal açılıyor, büyütülüyor...

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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

Ankarada yağmur başlar baslamaz tüm camii hoparlerinden kasetten Kuran yayınlasın ki sel olmasın kimse zarar görmesin diyanet çok pasif çok böyle Kuranla ile dua ile de tedbir alinmali ki bilimin ve insan tedbirinin yetmeyeceği yüce Allah yardım etsin ve halkı korusun

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