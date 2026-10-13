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NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu

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NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
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NBA'de 2025 yılında Oklahoma City Thunder ile şampiyonluk yaşayan Atlanta Hawks'ın yeni transferi Lu Dort, eski takımına karşı oynanan hazırlık maçına Galatasaray eşofmanıyla geldi. Kanadalı basketbolcunun sarı-kırmızılı tercihi, özellikle Galatasaray taraftarlarının dikkatini çekti.

  • NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Kanadalı basketbolcu Lu Dort, Oklahoma City Thunder ile oynanan hazırlık maçı öncesinde Galatasaray eşofmanı giydi.
  • Atlanta Hawks ile Oklahoma City Thunder arasındaki hazırlık karşılaşması 113-110'luk skorla Hawks'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
  • 2025 yılında Oklahoma City Thunder ile NBA şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki Lu Dort, yaz transfer döneminde Atlanta Hawks'a takas edildi.

Nba'de Atlanta Hawks forması giyen Kanadalı basketbolcu Lu Dort, Oklahoma City Thunder ile oynanan hazırlık maçı öncesinde yaptığı kıyafet tercihiyle gündeme geldi. 27 yaşındaki yıldızın karşılaşmaya Galatasaray eşofmanıyla gelmesi, Türk basketbolseverlerin ilgisini çekti.

NBA YILDIZINDAN GALATASARAY SÜRPRİZİ

2025 yılında Oklahoma City Thunder ile NBA şampiyonluğu yaşayan Lu Dort, eski takımına karşı oynanan hazırlık maçına retro tarzda bir Galatasaray eşofman üstüyle geldi.

Kanadalı basketbolcunun sarı-kırmızılı kıyafeti tercih etmesi, özellikle Galatasaray taraftarlarının dikkatinden kaçmadı. Dort'un görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken NBA yıldızının neden Galatasaray eşofmanı giydiği de merak konusu oldu.

ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYMEDİ

Atlanta Hawks ile Oklahoma City Thunder arasında oynanan hazırlık karşılaşması, Hawks'ın 113-110'luk üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada süre almayan Lu Dort, maçın ardından eski takım arkadaşları ve antrenörleriyle bir araya geldi.

GALATASARAY TARAFTARLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Dort'un Galatasaray eşofmanıyla görüntülenmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında ilgi uyandırdı. NBA şampiyonluğu bulunan bir oyuncunun Galatasaray kıyafeti tercih etmesi dikkat çekerken Dort'un kulüple herhangi bir bağlantısı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

NBA ŞAMPİYONLUĞUNDAN SONRA YENİ TAKIMINA TRANSFER OLDU

NBA kariyerinin önemli bölümünü Oklahoma City Thunder'da geçiren Lu Dort, 2025 yılında takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Yaz transfer döneminde Atlanta Hawks'a takas edilen 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Dort'un eski takımına karşı oynanan hazırlık maçına Galatasaray eşofmanıyla gelmesi ise karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıjz8r6gs777:

yıldız mı? ??

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